Waldkindergarten Hofsingelding muss noch warten

Von Veronika Vogel schließen

Die Neueröffnung des Waldkindergartens in Hofsingelding muss um drei bis vier Jahre verschoben werden. Das Forstamt fordert zuvor erst noch eine Durchforstung des Gebiets.

Wörth/Hofsinegelding – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Dennoch wird es voraussichtlich drei bis vier Jahre dauern, bis der Waldkindergarten in Hofsingelding auf dem dafür vorgesehenen Grundstück nahe der Waldstraße verwirklicht werden kann. Zunächst sei der Platz laut aktueller Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu durchforsten, um Gefahrenstellen mit wenig standfesten Gehölzen zu beseitigen.

Man sei von dieser Entwicklung „total überrascht“ worden, sagte Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) am Montagabend im Gemeinderat. Denn die Ersteinschätzung der Behörde sei nicht negativ gewesen. Selbstverständlich nehme die Gemeinde diese neuen Erfordernisse sehr ernst.

Mit Verweis auf einen größeren Zitterpappelbestand, „Bäumen auf Stelzen“ und Gewächsen mit größerem Totholzanteil sei die Durchforstung laut Fachbehörde vorab erforderlich, erläuterte Gneißl. Die Gemeinde will jetzt versuchen, das Grundstück möglichst zeitnah für den Betrieb herzurichten. Fußgänger dürften den Wald weiterhin betreten, so Gneißl.

Kinderhausreferent Anton Erl (CSU) plädierte dafür, den Zeitraum von drei bis vier Jahren möglichst zu verkürzen und sich für eine schnelle Abwicklung einzusetzen. „Wir haben das auf dem Radar“, versicherte Gneißl, wies aber gleichzeitig daraufhin, dass im kommenden Kindergartenjahr die Plätze weitgehend ausreichten, sodass man aus Kapazitätsgründen den Waldkindergarten in Hofsingelding nicht dringend benötige.

Vizebürgermeisterin und Kinderhausreferentin Ulla Dieckmann (SPD) ergänzten: „Eine Zwischenlösung müsste auch abgesichert werden und würde jede Menge Geld kosten.“ Sie plädierte deshalb ebenfalls wie Erl für eine „gescheite Lösung“. Grünen-Rätin Monika Wenger bestätigte, dass Zitterpappeln „wahnsinnig gefährlich“ seien, weil sie bei einem Sturm sehr leicht umfallen.

Man war sich im Gremium einig, die nötigen Vorarbeiten für das naturnahe Projekt baldmöglichst auf den Weg zu bringen. Die Durchforstung soll in Abstimmung mit der Fachbehörde und dem Revierförster erfolgen. Dann soll der Waldkindergarten errichtet werden und dauerhaft seinen Betrieb aufnehmen.

Diese Vorgehensweise entspreche auch der Waldpädagogik. Träger soll das Kinderland Plus werden. An zwei möglichen Alternativplätzen als Übergangslösung wäre diese pädagogische Ausrichtung laut Gneißls Informationen nicht zu realisieren. „Ich denke, Kinderland Plus bleibt an unserer Seite“, sagte der Gemeindechef zur Trägerschaft hinsichtlich eines späteren Zeitpunkts.

Auch die Bauwagenbeschaffung soll verschoben werden. Ursprünglich war geplant, diesen so schnell wie möglich zu erwerben. Wie bereits berichtet, wird der vorgesehene Standort bei der Waldstraße in Hofsingelding grundsätzlich als gut geeignet bewertet. Bürgermeister Gneißl hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt daraufhingewiesen, dass sowohl die Anwohner wie die Grundstückseigentümer damit einverstanden sind – ebenso die Jäger, da der Platz sowieso von Menschen „stark frequentiert“ sei, sodass sich das Wild offensichtlich woanders aufhalte.