Beton als Fundament für die neue Wasserwachthütte

Die neue Wasserwachthütte am Wörther Weiher soll als Fundament eine Betonplatte mit Stahlträgern bekommen. Damit waren nicht alle Räte einverstanden.

Wörth – Diese Entscheidung traf der Wörther Gemeinderat mehrheitlich mit 13:3 Stimmen in seiner Sitzung am Montagabend. Die fast um die Hälfte geringeren Kosten waren das Hauptargument. Das Wörther Planungsbüro „Final“ hingegen favorisierte voll recycelfähige Schraubfundamente und verwies in der Sitzung auf die grundsätzlich bessere Ökobilanz.

Die Grünen-Fraktion mit Monika Wenger, Petra Schletter und Johannes Sachteleben war klar gegen die Betonplatte. Sachteleben verwies auf die Klimakrise. Wenger betonte, dass man sich im Landschaftsschutzgebiet befinde und „zukunftsfähig bauen“ sollte. Deshalb plädierte sie für die teurere Schraubfundament-Lösung.

Die Kostendifferenz beträgt rund 40 000 Euro. So soll die Betonplatte mit rund 59 000 Euro zu Buche schlagen, die Schraubfundamente würden etwa 96 000 Euro kosten. Bernhard Zimmermann (ÜPWG) betonte: „Wir von der Wasserwacht möchten sehr viel selber machen.“ Die hohen Kosten für die Schraubfundamente seien den Aktiven „nicht vermittelbar“. Petra Schletter bekannte, sie sei „sehr enttäuscht, dass die Kosten fast doppelt so hoch sind“.

Neben dem Geld war die Haltbarkeit eine zentrale Frage. 50 Jahre garantiere der Hersteller für die Schraubfundamente, doch sie würden wesentlich länger halten, so die Aussage des Architekturbüros. Sogar von 100 Jahren war die Rede. CSU-Rätin Renate Speer und Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) war das System hinsichtlich der Langlebigkeit jedoch zu wenig erprobt. Speer sagte: „Eine gescheite Betonplatte, da weiß ich, was ich habe.“ Sie äußerte „massive Bedenken“ gegen die Schraubfundamente.

Ohne Diskussion sprach sich das Gremium für eine Ziegeleindeckung als kostengünstigere Alternative zum Blechdach aus. Das Gebäude selbst soll in nachhaltiger Holzbauweise errichtet werden.

