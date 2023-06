Schweißtreibend und spaßig: Sautrogrennen am Wörther Weiher

Von: Veronika Vogel

Eine Riesengaudi war das Sautrogrennen am Wörther Weiher. Viele Teams wagten sich in die Fluten und wurden von den Gästen angefeuert. © Vroni Vogel

43 Teams sind beim Sautrogrennen der Wasserwacht Wörth angetreten. Am Abend zuvor fand das Sommerfest statt, das von einem tragischen Unfall überschattet wurde.

Wörth – Ob Wildcats, Wilde Hexen oder Kugelblitz: Bei den Namen der Teams, die beim sehr gut besuchten Sautrogrennen am Wörther Weiher antraten, war der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Als Baywatch fungierten Bürgermeister Thomas Gneißl, Moderatorin Maria Gaigl und Wasserwachtsvorsitzender Florian Siegl, die von luftiger Höh’ aus die verschiedenen Rennen witzig kommentierten. Auch hatten sie das Weihergeschehen genau im Blick, feuerten die Teams gemeinsam mit den vielen Gästen kräftig an und reagierten auf die eine oder andere feuchtfröhliche Havarie mit trockenem Humor. Als beispielsweise das Team „Titanic“ in den Fluten versank, meinte Gaigl: „Sie haben ihrem Namen alle Ehre gemacht“ und riet, beim nächsten Mal einen anderen Namen auszusuchen.

Dabei sein war an diesem sonnigen Nachmittag alles, wenngleich durchaus mit sportlichem Kampfesgeist und ganz unterschiedlichen Techniken um die gesetzte Boje herumgepaddelt wurde, um das rettende Ufer zu erreichen und das Siegertreppchen zu erklimmen. Wann immer sich jedoch die kippelige Eigendynamik des Sautrogs unkontrolliert entfaltete, half alles nichts, und die Schiffsbesatzung musste tapfer an Land schwimmen oder waten – je nachdem, wo der Kontrollverlust stattgefunden hatte.

Die Sieger: Wasserwachtchef Florian Siegl (l.) verteilte Urkunden und gratulierte. © Vroni Vogel

24 Herren-, fünf Damen- und 14 Kinder-Teams nahmen an dem Rennen teil, das nur alle fünf Jahre von der Wörther Wasserwacht veranstaltet wird. Nach einigen Stunden mit mehreren Durchläufen standen die Sieger fest: Bei den Herren belegten die Baschdinger Briada (Mario und Nico Hobmaier) den ersten Platz, U-Boot 1 (Thomas Stimmer und Martin Stimmer) manövrierte sich auf Platz 2, und auf Platz 3 ankerten die Schoaßblosen Buam (Felix Hupfer und Moritz Neumann). Bei den Damen legten die Unterwasser Camper (Eva Sauerborn und Andrea Krämer) am Siegerplatz an, gefolgt von den Schnapsdrosseln (Paula Börner und Katharina Riedmayer) und dem Team Blond, Braun, do werst schaun (Christina Stimmer und Agnes Sponholtz).

Bei den Kids glitten die Wasserläufer (Katharina Wurzer und Alicia Siegl) auf den ersten Platz, die lustigen Hühner (Emilia Huber und Lenja Hofmann) flatterten auf Platz 2, und Voigas (Done Brandmayer und Laurenz Nußrainer) flitzte auf den 3. Platz. Am Ende des lustigen Nachmittags stand die Siegerehrung, und alle Mitwirkenden bekamen Urkunden.

Hinter den Kulissen werkelten unermüdlich viele Aktive der Wörther Wasserwacht, darunter auch zahlreiche junge Leute – eine generationsübergreifende Gemeinschaftsleistung und das über mehrere Tage hinweg. Schließlich hatte am Vorabend des Sautrogrennens das Sommerfest der Wasserwacht über 1500 Besucher zum Weihergelände geführt. Die moderaten Preise waren bemerkenswert: sechs Euro für eine Mass Bier, drei Euro für eine Weinschorle, maximal 2,50 Euro für alkoholfreie Getränke. Auch das Essen war gut und günstig, die Stimmung entspannt und gesellig, das Wetter traumhaft. Es passte eigentlich alles.

Volle Plätze: Beim Sommerfest der Wasserwacht passte eigentlich alles. Allerdings wurde es gegen Ende durch einen Unfall überschattet. © Vroni Vogel

Allerdings wurde die Feier in den frühen Morgenstunden durch einen schlimmen Unfall überschattet, als ein 55-jähriger Gemeindebürger beim Holznachlegen das Gleichgewicht verlor und in die Glut des Johannifeuers fiel. Schwer verletzt wurde der Mann nach umgehender Erstversorgung durch die Wasserwacht und das Notarzt-Team mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialklinikum gebracht. Der Unfall löste große Betroffenheit aus, es wurden viele Genesungswünsche ausgesprochen.