„Gans und Besitzer wieder glücklich und zufrieden“: Wasserwacht Wörth auf Gänse-Jagd

Von: Veronika Macht

Jagd erfolgreich: Florian Siegl hat die Hausgans fest im Griff. © Wasserwacht Wörth

Ein etwas anderer Rettungseinsatz für die Wasserwacht Wörth: Sie hat eine ausgebüxte Hausgans eingefangen.

Wörth - Ein etwas anderer Rettungseinsatz für die Wasserwacht Wörth: Am Sonntag haben Ortsgruppenchef Florian Siegl und Florian Wanderer im Rahmen des Wachdienstes am Wörther Weiher eine ausgebüxte Hausgans eingefangen und sie unversehrt in ihr Zuhause zurückgebracht. „Gans und Besitzer sind wieder glücklich und zufrieden. Solche Einsätze machen besonders Spaß und sind eine schöne Abwechslung“, sagt Siegl, der auf dem Bild rechts das eingefangene Tier hält, das wohl schon ein paar Tage lang ein wenig hilflos auf der Schwemminsel in der Schwillach bei der Brücke saß und sich von seinem Besitzer nicht erwischen ließ.

Das Tierrettungsduo der Wasserwacht Wörth: Florian Siegl und Florian Wanderer (v.l.) auf Gänse-Jagd. © Wasserwacht Wörth

Für Abwechslung am Wörther Weiher sorgt am kommenden Samstag, 24. Juni, ab 17 Uhr das traditionelle Sommerfest mit Feuer, Schmankerln vom Grill, Getränken sowie Barbetrieb. Und am Sonntag, 25. Juni, steigt wieder das Sautrogrennen am Weiher. Anmelden können sich die Teams am Veranstaltungstag bis 13 Uhr. Es gibt eine getrennte Damen-, Herren- und Kinderwertung. Start ist um 13.30 Uhr. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

vam