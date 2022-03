Kahlschlag für die neue Bahnüberführung

Von: Veronika Macht

Etliche Bäume an der Eisenbahnüberführung über die Harlachener Straße in Wifling wurden bereits gefällt. Dies gehört zu den Vorarbeiten für die Erneuerung der Überführung. © Vroni Macht

Die Vorarbeiten für die Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Harlachener Straße in Wifling haben begonnen.

Wifling – Eine große Baumaßnahme in Wifling wirft ihre Schatten voraus. Die Vorarbeiten für die Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Harlachener Straße haben begonnen und sollen bis Anfang Juni fortgeführt werden. Über den genauen Bauablauf informiert die Deutsche Bahn bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 9. März.

Weithin sichtbar wurden die Vorarbeiten bereits vor rund zehn Tagen: Unter dreitägiger Vollsperrung der Unterführung haben Arbeiter etliche Bäume und Sträucher vor allem an der Straße Im Krückel gefällt (wir berichteten).

Auch soll es in den kommenden Wochen und Monaten Vorarbeiten an den im Straßenraum befindlichen Leitungen geben. Während dieser Arbeiten müssten zeitweise die Harlachener Straße und/oder die Straße Im Krückel tageweise gesperrt werden. Dies betreffe an wenigen Tagen auch die Unterführung unter der Bahnlinie. Die Straßensperrungen werden angekündigt, und eine Umleitung wird ausgeschildert.

Ende Oktober wird die neue Brücke eingebaut

Über den groben Ablauf hat die Deutsche Bahn kürzlich die Wiflinger Haushalte per Postwurfsendung mit der Überschrift „An unserer Baustelle haben Sie leider ganz schön zu knabbern“ informiert. Ab Juni soll demnach in seitlicher Herstelllage die neue Brücke gebaut und Ende Oktober in ihre endgültige Lage verschoben werden.

Zur genauen Dauer dieser Arbeiten machte die Bahn aktuell keine Angaben. In einer früheren Wörther Gemeinderatssitzung war jedoch die Rede davon, dass die S-Bahn-Strecke dafür rund neun Tage lang voll gesperrt und Schienenersatzverkehr erforderlich sein wird.

Die Erneuerung der Eisenbahnüberführung soll bis Ende November abgeschlossen sein. Danach sollen die durch die Maßnahme betroffenen Straßen mit einem provisorischen Belag hergestellt werden, damit sie bis zum Frühjahr uneingeschränkt nutzbar sind. Im Frühjahr 2023 folgen dann die Straßenbauarbeiten, die witterungsbedingt nicht im Winter ausgeführt werden können.

Wie berichtet, soll der neue Tunnel breiter und auch höher werden. Die Engstellen sollen beseitigt, die Unterführung besser einsehbar und die Fahrbahn mit einem verkehrssicheren Fußweg versehen werden. Das hatte sich die Gemeinde Wörth gewünscht. Für sie wird das Millionenprojekt mit rund 600 000 Euro zu Buche schlagen – diese Zahl hatte Bürgermeister Thomas Gneißl Anfang Januar im Gespräch mit unserer Zeitung bekräftigt.

Einbahnstraßenregelung und Ampel

„Im Zuge der Bauarbeiten wird es zu Lärm- und Schmutzbelästigungen sowie zeitweise zu einem erhöhten Aufkommen an Baustellenverkehr in den umliegenden Straßen kommen“, blickt die Bahn voraus. Die Zufahrt zur Baustelle erfolge vorrangig über die Straße Im Krückel aus Richtung Norden.

Ab Juni werde für die Dauer der Baustelle eine Einbahnstraßenregelung und, falls nötig, eine Ampel eingerichtet. Ab Sommer werde der Kreuzungsbereich zwischen der Straße Im Krückel und der Harlachener Straße einseitig gesperrt. Ab Ende Oktober bis Mitte November erfolge eine Komplettsperrung der Straßen im Bereich der Eisenbahnüberführung.

Die Bahnüberführung über die Harlachener Straße wurde übrigens bereits 1871/72 errichtet, als die Vizinalbahn Markt Schwaben–Erding gebaut wurde – also vor 150 Jahren. Heute wird die Strecke von der S-Bahnlinie S2 genutzt, die zwischen Erding und Petershausen beziehungsweise Altomünster verkehrt.

Informationsabend am 9. März

Zu einem Informationsabend lädt die Deutsche Bahn am Mittwoch, 9. März, ab 19 Uhr in die große Turnhalle der Ortererschule in Wörth ein. Dabei werden das Projekt und der geplante zeitliche Ablauf vorgestellt. Die Gemeinde Wörth wird zudem über die vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen informieren. Vertreter von Ordnungsamt und Ingenieurbüro sind vor Ort.

Im Anschluss beantworten die Verantwortlichen Fragen. Für die Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Regeln. Zusätzlich plant die Gemeinde, ab 14. März auf den Internetseiten www.woerth.info und www.vg-hoerlkofen.de eine Präsentation zur Maßnahme mit allen Inhalten der Veranstaltung sowie den Kontaktdaten der Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen.

