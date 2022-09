Wifling: Neue Eisenbahnbrücke wird Ende Oktober eingeschoben

Von: Veronika Macht

Nach 150 Jahren ausgedient hat die Eisenbahnüberführung in Wifling. Die neue Brücke wird aktuell in seitlicher Herstelllage neben der alten errichtet. Seit Dienstag, 20. September, ist die Unterführung an der Harlachener Straße komplett gesperrt. © Vroni Macht

Die Arbeiten für die neue Bahnüberführung in Wifling schreiten voran. Der Einschub soll Ende Oktober über die Bühne gehen.

Wifling – Die Arbeiten für die Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Harlachener Straße in Wifling laufen auf Hochtouren. Die Brücke wird aktuell in seitlicher Herstelllage neben der alten Brücke errichtet. Dafür gibt es bereits seit einiger Zeit Einschränkungen im Straßenverkehr – keine leichte Situation für die Anwohner, die teils größere Umwege in Kauf nehmen müssen. Jetzt sind weitere Beeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs geplant.

Darüber hat die Deutsche Bahn die Wiflinger Haushalte am Wochenende per Postwurfsendung informiert. Demnach ist seit dem gestrigen Dienstag bis Montag, 26. September, eine Vollsperrung der Unterführung für die Betonage der Brücke nötig. Von Montag, 26. September, bis 20. Oktober soll es eine einseitige Verkehrsführung mit Sperrung östlich der Harlachener Straße geben. Von 17. Oktober bis 18. November ist erneut eine Vollsperrung der Unterführung geplant. Laut der Anwohnerinfo finden dann die Vorbereitung des Einschubs, der Einschub der Brücke selbst sowie Nacharbeiten an den Böschungen und der Straße statt. „Während der Vollsperrungen wird die Unterführung sowohl für den motorisierten Verkehr als auch für Fußgänger gesperrt“, teilt die Bahn mit.

Auf besondere Beeinträchtigungen müssen sich Anlieger, aber auch S-Bahn-Pendler von Donnerstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr bis Mittwoch, 2. November, gegen 3 Uhr einstellen. Dann nämlich wird durchgängig und auch „besonders lärmintensiv“ gearbeitet: Laut Bahn stehen der Abbruch der bestehenden Brücke, der Einschub der neuen Eisenbahnüberführung, die Hinterfüllung des Bauwerks und zum Schluss das Wiederherstellen des Schienenwegs auf der Agenda. In diesem Zeitraum fahren dann auch keine S-Bahnen zwischen Markt Schwaben und Erding – es wird einen Schienenersatzverkehr geben.

Zum Einsatz kommen unter anderem Bagger und Rammgerät, Lastwagen zum An- und Abtransport von Baustoffen sowie Rüttelplatten zum Verdichten des Bodens. Während der Einschubarbeiten in diesem Zeitraum wird ein absolutes Parkverbot entlang der Straßen Im Krückel und Harlachener Straße eingerichtet, um die ungehinderte Zufahrt für den Baustellenverkehr zu ermöglichen.

„Wir sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Dennoch lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen“, schreibt die Bahn und bittet die Anwohner um Entschuldigung „für die Unannehmlichkeiten und die erheblichen Einschränkungen im Straßenbereich“.

Wie berichtet, wird der neue Tunnel breiter und höher. Die Engstellen sollen beseitigt, die Unterführung besser einsehbar und die Fahrbahn mit einem verkehrssicheren Fußweg versehen werden. Das hatte sich die Gemeinde Wörth gewünscht. Sie tritt neben der DB Netz AG auch als Bauherrin des Millionenprojekts auf. Die alte Überführung stammt aus dem Jahr 1871/72 und „erreicht das Ende der technischen Nutzungsdauer“, wie die Bahn in einer Präsentation zur Baumaßnahme im März erklärt hatte.

Nach dem Einschub sollen Mitte November noch Gehweg und Straße für die Winterpause provisorisch hergestellt werden. Bis zum Frühjahr 2023 bleiben die umliegenden Straßen vollständig geöffnet. Dann erfolgen gemäß Zeitplan die Neuverlegung der Trinkwasserleitung bis zur Hauptstraße (St 2080) sowie die punktuelle Sanierung des Regenwasserkanals. Schließlich werden Straßen- sowie Gehwegflächen hergestellt. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für den Sommer 2023 vorgesehen.

vam