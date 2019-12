Tief ins Glas geblickt hat ein BMW-Fahrer am Sonntag. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Mitten auf der Straße

von Hans Moritz

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Wörth einen Autofahrer aufgegriffen, der mitten auf der Straße am Steuer seines BMW eingeschlafen war