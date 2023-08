Wörth geht weiteren Ausbau an: Glasfaser für 84 Haushalte

Von: Veronika Vogel

Teilen

Vertragsuntezeichnung (v. l.): Verwaltungsbeamtin Maria Gaigl, Bürgermeister Thomas Gneißl und Johannes Bisping, Geschäftsführer des Netzbetreiberunternehmens. © Vogel

Vor einigen Jahren stockte es, jetzt geht die Gemeinde Wörth den weiteren Glasfaserausbau an. Gesamtkosten: 3,8 Millionen Euro.

Hörlkofen – Was lange währt, wird endlich gut: Mit der Vertragsunterzeichnung zwischen der Gemeinde Wörth und dem Netzbetreiber Bisping & Bisping geht der Glasfaserausbau in der Kommune weiter, der vor einigen Jahren ins Stocken geraten war.

Wie Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) erläuterte, habe sich der Ausbau „durch unglückliche äußere Faktoren“ verzögert. Aufgrund einer „fehlerhaft ermittelten Datenbasis, die nicht der Gemeinde anzulasten ist“, habe die Kommune zurück auf Start gehen müssen. Jetzt aber sei das Ziel erreicht.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf insgesamt rund 3,8 Millionen Euro. Bei Fördergeldern vom Bund mit etwa 1,9 Millionen Euro und vom Freistaat Bayern mit 1,1 Millionen Euro verbleibe für die Kommune ein Eigenanteil von knapp 760 000 Euro.

Mit dem aktuellen Ausbauverfahren sollen die weißen Flecken auf der Digitalisierungslandkarte beseitigt werden. Das betreffe Internetanschlüsse, die gegenwärtig mit Geschwindigkeiten unter 30 Mbit pro Sekunde versorgt würden. Im Gemeindegebiet sind das 84 Haushalte überwiegend im Außenbereich. Innerhalb von 24 Monaten sollen die betroffenen Privathaushalte mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde und Geschäftskunden mit bis zu 100 Gbit pro Sekunde zukunftsfähig versorgt werden.

„Wir freuen uns, dass wir nach einer durchaus langwierigen und sehr komplexen Vorbereitungsphase endlich mit dem Glasfaserausbau in den bislang un- beziehungsweise unterversorgten Gemeindebereichen starten können. Mit der Firma Bisping & Bisping haben wir einen kompetenten Partner an unserer Seite und gehen so den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer modernen, leistungsstarken und flächendeckenden Internetversorgung in der Gemeinde Wörth“, sagte Gneißl. Das Unternehmen war kürzlich übrigens bereits im Holzland in Sachen Glasfaserausbau aktiv.

Weitere Infos stehen auf www.breitband-woerth.de sowie beim Netzbetreiber unter (0 91 23) 97 40-6 80 oder per E-Mail an woerth@bisping.de.

vev