Bürgermeister Thomas Gneißl: „Zunehmender Egoismus bereitet mir Sorge“

Von: Veronika Vogel

Mittendrin statt nur dabei: Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (M.) werkelt auch bei Festen tatkräftig für die Gemeinschaft mit – hier mit Florian Siegl und Maria Gaigl als Kommentator beim Wasserwacht-Sautrogrennen. © privat

Halbzeit-Bilanz: Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl bereitet zunehmender Egoismus Sorgen. Aber er sieht auch Positives in den aktuellen Herausforderungen.

Wörth – Die erste Hälfte der aktuellen Legislaturperiode ist vorbei. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: Die Bürgermeister und ihre Gemeinderäte hatten keine leichten drei Jahre. Zeit für eine Halbzeit-Bilanz. Heute: Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (56, ÜPWG).

Herr Gneißl, wie fällt Ihre Halbzeitbilanz aus?

Ich bin angesichts der nicht gerade einfachen Begleitumstände und äußeren Einflussfaktoren nicht unzufrieden mit dem, was sich in den vergangenen drei Jahren in unserer Gemeinde getan hat. Rückmeldungen aus der Bevölkerung geben mir das Gefühl, dass es passt bei uns in der Gemeinde Wörth.

Haben sich aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auch in der Gemeinde bemerkbar gemacht?

Sorge bereitet mir zunehmender Egoismus sowie der schwindende Blick für die Allgemeinheit und ein gutes Zusammenleben. Andererseits aber haben gerade die aktuellen Herausforderungen viel Positives ausgelöst und wunderbare Zeichen von Solidarität, Unterstützung, Rücksichtnahme und Zusammenhalt gesetzt. Wir als Kommune bemühen uns nach Kräften, gute Rahmenbedingungen für ein gutes Miteinander zu schaffen.

Was war schwierig und was war ermutigend?

Als schwierig und hemmend erachte ich die massiven bürokratischen Hürden und dass mit all den Reglementierungen mehr und mehr eigener kommunaler Gestaltungsspielraum verloren geht. In Teilen beschränkt sich unser Handeln im Bürgermeisteramt auf die Umsetzung von Vorgaben und Verpflichtungen, und es scheint die große Politik nicht wirklich zu interessieren, ob die Kommunen das in punkto Ressourcen und Finanzkraft bewerkstelligen können. Ich würde mir da mehr Bezug zur Basis wünschen. Positiv für meine Gemeinde stimmt mich, dass wir schon immer bestrebt waren, Dinge proaktiv und vorausschauend in die Hand zu nehmen und uns bestmöglich auf die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger auszurichten. Und diesen Weg wollen wir weitergehen.

Welche Projekte wurden während dieser drei Jahre fertiggestellt?

Mit unserem gemeindlichen Geschosswohnungsbau in Wörth mit zehn Wohneinheiten in nachhaltiger Bauweise mit hohem energetischen Standard haben wir einen bleibenden Wert für die Kommune und Wohnraum zu erschwinglichen Preisen geschaffen. Das Sturzflutrisikomanagement-Konzept liefert wertvolle Informationen zu Gefahren im Starkregenfall. Betriebsabläufe und Maschinenausstattung unseres Wasserwerks haben wir über ein Energieeffizienzoptimierungsprogramm gut auf die Zukunft ausgerichtet. Mit dem Neubau der Eisenbahnüberführung an der S-Bahnstrecke in Wifling in enger Kooperation mit der Bahn haben wir ein bedeutendes Verkehrsprojekt umgesetzt.

Wie sieht es bei den aktuellen Projekten in Kindergarten und Schule aus?

Im Kinderhaus Hörlkofen laufen gerade die Abschlussarbeiten für den Einbau der raumlufttechnischen Anlage. Der Neubau der sechsgruppigen Katholischen Kindertagesstätte St. Peter in Wörth läuft auf Hochtouren. Für unsere Grund- und Mittelschule planen wir unter anderem ein Zentrum für Ganztagesbetreuung sowie eine Sporthalle und stellen das Beschulungskonzept auf offene Lernlandschaften um.

Gibt es weitere Maßnahmen?

Wir errichten gerade einen kleinen Nahwärmeverbund auf Basis regenerativer Energieträger für die Wärmeversorgung des Kinderhauses und des sogenannten Lehrerwohnhauses in Hörlkofen. Da sind wir auf der Zielgeraden. Der Neubau der Wasserwacht-Wachstation steht mit Ende der Badesaison an. In Hörlkofen läuft neben der Erweiterung des Gewerbebetriebs Gewo die Planung für Wohnbaulandausweisung. Auch für Hofsingelding ist die Erweiterung des Siedlungsgebiets vorgesehen. Beim Breitbandausbau gehen wir die nächsten Schritte.

Welche Zukunftsaufgaben müssen zeitnah angegangen werden?

Im Bereich Kinderbetreuung und Schule sind wir mit unseren Projekten und Planungen auf dem richtigen Weg. Die Energiewende und der Klimawandel beschäftigen uns intensiv und werden uns in Zukunft sicher vor noch größere Herausforderungen stellen. Zusammen mit unserem Arbeitskreis Energie haben wir schon vor Jahren die Weichen in diese Richtung gestellt. Wohnraumschaffung in einem schwieriger werdenden Umfeld mit hohen Grundstückspreisen verlangt nach kreativen und zukunftsfähigen Konzepten. Und das Leben im Alter mit Schwerpunkten wie Gesundheit und Pflege wird die Kommunen in nächster Zeit ebenfalls verstärkt fordern.

Ist die Gemeinde finanziell in der Lage, das alles zu bewältigen?

Da unterscheiden wir uns nicht von anderen Kommunen. Um Projekte erfolgreich umsetzen zu können, müssen letztlich Rahmenbedingungen wie Wirtschaftskraft, finanzielle Leistungsfähigkeit, Zinsniveau für Kapitalbeschaffung und Kostensituation passen und stimmig ineinandergreifen. Und da sich Teile dieses Umfelds gerade sehr dynamisch und unberechenbar entwickeln, müssen wir ein Stück weit auf Sicht fahren und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Investitionsentscheidungen treffen.

In welchen Bereichen muss gespart werden?

Wir haben vor, im Herbst mit dem Haushaltsausschuss ins Detail zu gehen, die individuell für unsere Gemeinde relevanten Potenziale transparent zu machen und zur Diskussion zu stellen. Das wird sicher nicht angenehm werden, aber notwendig sein.

Wie ist die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Ich empfinde das Zusammenspiel im Gemeinderat nach wie vor sehr gut, konstruktiv und immer lösungsorientiert. Natürlich werden Themen bisweilen auch kontrovers und auch mal hart in der Sache diskutiert. Aber alle Mitglieder sind sich ihrer Verantwortung für unsere Gemeinde bewusst – eine perfekte Basis für gute Entscheidungen und die weitere Entwicklung unserer Kommune.

Ist das Bürgermeisteramt ein Traumberuf für Sie?

Der Beruf ist sehr erfüllend, aber auch eine überaus fordernde Aufgabe. Ich übe ihn jedenfalls gerne aus. Es gehört dazu, dass man vielen positiven Dingen begegnet, aber auch mit negativen Themen und Kritik konfrontiert wird. Ich versuche das Beste draus zu machen und mit ganzer Kraft und Energie für meine Gemeinde da zu sein. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit.

Kandidieren Sie 2026 noch einmal?

Zunächst ist es wichtig, gesund, einsatz- und leistungsfähig zu bleiben. Entscheidend ist für mich die überwiegend positive Resonanz aus der Bevölkerung zu meiner Person und Arbeit und dass ich zusammen mit dem Gemeinderat die Zukunft für die nächsten Generationen aktiv mitgestalten kann. Wenn das alles für mich stimmig ist, kann ich mir gut vorstellen, erneut zu kandidieren.