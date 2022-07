Das Wörther Klösterl beginnt sein letztes Kapitel

Das Inventar der ehemaligen Gaststätte in Wörth soll verschenkt werden. Bei der Sitzung des Gemeinderats werden auch zaghafte Pläne für einen Neubau thematisiert.

Wörth – Wie geht es weiter mit der ehemaligen Gastwirtschaft „Klösterl“ in Wörth? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner Sitzung. Ideen gab es einige. So soll das restliche Inventar voraussichtlich im Rahmen einer Spendensammelaktion verschenkt werden. Und auch für das Gebäude gibt es erste Pläne.

Bei einem „Verschenktag“ soll das übrige Inventar der aufgelösten Gaststätte, die mit der umliegenden Fläche in Gemeindebesitz ist, an Interessierte verteilt werden. Das regte Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) an. Die Idee kam bei den Gemeinderäten gut an. Thomas Altmann (SPD/parteifrei) ergänzte, dass man dann einen Spendentopf aufstellen sollte, um den Erlös für einen guten Zweck weiterzugeben. Über einen Zeitpunkt wurde noch nicht konkret gesprochen.

Gneißl informierte, dass der bisherige Pächter demnächst das Haus und die Wirtschaft räumen werde. Wie berichtet, hat Gastwirt Uli Hafner das Wörther Sportheim übernommen und wird dort auch eine Wohnung beziehen. „Was tun wir mit dem Gebäude?“, fragte Gneißl also in die Runde des Gemeinderats und verwies auf die schlechte Bausubstanz des Klösterls.

Die Kommune habe für das Haus die Verkehrssicherungspflicht. Um sich davon „freizuschaufeln“, sei zu überlegen, das Gebäude „zu eliminieren“ und während der Planungsphase dort einen aufgekiesten Parkplatz zu schaffen, sagte Gneißl. Später sei vorstellbar, dort in einem Neubau eine Gaststätte einzurichten. Diese Tendenz sei bei der Klausurtagung im Herbst stark vertreten worden. Man werde sich im Zuge der Entscheidungsfindung noch mit Gemeinden in Verbindung setzen, die selbst eine Dorfwirtschaft betreiben. Der Abbruch des Altbestands könne eventuell über die Städtebauförderung erfolgen.

Wie man das gesamte Gebiet tatsächlich künftig nutzen werde, darüber wurde in der Sitzung noch keine Entscheidung gefasst. Der Rathauschef machte deutlich, dass das Thema Klösterl angesichts der anstehenden Aufgaben „nicht allererste Priorität“ habe. Gneißl verwies hier auf die Kinderbetreuungseinrichtungen und die Schule.

Auch zum Abbruch der alten Gastwirtschaft gab es vorerst noch keinen Beschluss. Die Entscheidung wurde auf Herbst vertagt. „Wenn es leer ist, pilgern wir mal durchs Klösterl“, schlug Gneißl vor. Dann könne sich jeder ein Bild machen. Grünen-Rätin Monika Wenger begrüßte diese Vorgehensweise. ÜPWG-Rat Franz Mayr schlug vor, von „der schönen Fassade“ vor einem Abbruch eine Fotodokumentation als Anregungen für einen Neubau anzufertigen.

VON VRONI VOGEL

