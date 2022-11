Das Klösterl in Wörth wird abgerissen

Die Tage des Klösterls sind gezählt. Die ehemalige Gaststätte soll in der ersten Hälfte des nächsten Jahres wegen seiner maroden Bausubstanz abgerissen werden, wie der Gemeinderat einstimmig beschloss. Archi © Vroni Vogel

Das Schicksal der Wörther Gaststätte Klösterl ist besiegelt. Der sanierungsbedürftige Altbau ist nicht zu erhalten, deshalb wird das Gebäude abgerissen.

Wörth – Die traditionsreiche Gaststätte Klösterl in Wörth wird in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgerissen. Diese Entscheidung traf der Gemeinderat am Montagabend einstimmig. Vor dem Beschluss hatte das Gremium das Gebäude eingehend bei einer Ortsbesichtigung unter die Lupe genommen. Übereinstimmend kam man zu der Überzeugung, dass der sanierungsbedürftige Altbau nicht zu erhalten sei.

Vor dem Abbruch soll die Gaststätte vermessen und fotografisch umfassend dokumentiert werden, um der Historie Rechnung zu tragen. Außerdem sei die Dokumentation eine wichtige Grundlage für alle weiteren Planungen. Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) meint im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die frei werdende Fläche, wenn sie aufgekiest sei, übergangsweise als Parkplatz genutzt werden könne: „Das ist noch nicht fix beschlossen, aber denkbar.“

In welcher Form man das Klösterl-Areal, das in Gemeindebesitz ist, später nutzt, dazu gebe es noch keine konkreten Pläne. Aufgrund der vielen Großprojekte wie Kindergarten, Schule, Baugebiete und Wohnlandausweisungen gebe es „momentan andere Prioritäten“, so Gneißl. „Grundsätzlich wird der Wunsch nach einer Gastronomie auf unserer Liste bleiben“, doch es müssten auch andere Optionen in Betracht gezogen werden, betont der Gemeindechef.

Man müsse ressourcenschonend denken, gibt Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) zu bedenken. „Bei der Besichtigung ist uns allen klar geworden, dass die Bausubstanz sehr marode und somit der Abriss die richtige Entscheidung ist.“ Der Gebäudeerhalt wäre „viel zu teuer und nicht zu rechtfertigen“. Die fotografische Dokumentation sei sehr wichtig, ebenso die Vermessung.

Diese Meinung teilt auch Anton Erl. Beides „ist wichtig und richtig, um das Klösterl in Wort und Bild der Nachwelt zu erhalten“. Der CSU-Rat ergänzt: „Die Bausubstanz ist nicht zu erhalten, somit wäre das wirtschaftlich nicht vertretbar. Deshalb war es eine gute Entscheidung, den Abriss zu beschließen. So bedauerlich es ist, dass so ein Traditionsgebäude abgerissen wird, es bleibt uns nichts anderes übrig“, meint er abschließend.

Grünen-Rätin Monika Wenger teilt ebenfalls die Argumentation hinsichtlich der schlechten Bausubstanz und sagt: „Es würde sehr viel Geld kosten, das alte Gebäude zu erhalten, obwohl das Klösterl natürlich seinen Charme hatte.“ Wenger tritt hinsichtlich der weiteren Planung entschieden für den Erhalt der Kastanie beim Biergarten ein. „Ich möchte unbedingt, dass sie stehen bleibt. Das ist mir sehr wichtig. Es ist der einzige ortsbildprägende alte Baum in Wörth“, sagt sie und unterstreicht: „Falls es glücken sollte, wieder eine Gastronomie zu etablieren, gehört da auch die Kastanie dazu.“

Bürgerversammlung am Donnerstag, 10. November

Das Klösterl wird neben anderen Kernthemen auch in der Bürgerversammlung der Gemeinde Wörth eine Rolle spielen. Sie findet am morgigen Donnerstag, 10. November, um 19.30 Uhr in der Aula der Ortererschule statt. Dabei wird Bürgermeister Thomas Gneißl eine Rückschau auf das abgelaufene Jahr und einen Ausblick auf 2023 geben. Auch Ehrungen stehen auf dem Programm. Für Anfragen und Wünsche der Bürger sowie Diskussionen bleibt ebenfalls Zeit.

Vroni Vogel