Einserschüler und unermüdliche Ehrenamtler

Die Gemeinde Wörth hat erfolgreiche Absolventen und engagierte Bürger ausgezeichnet. Darunter sind auch drei neue Träger der Ehrenmedaille.

Wörth – Auszeichnungen für herausragende Leistungen in der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie im Ehrenamt nahm Wörths Gemeindechef Thomas Gneißl mit seiner Stellvertreterin Ulla Dieckmann in der Bürgerversammlung vor.

Der Sittenpreis der Gemeinde geht an sieben junge Leute

Den Sittenpreis der Gemeinde erhielten sieben junge Leute. Stefan Legler erwarb die Hochschulreife am Anne-Frank-Gymnasium in Erding mit der Bestnote von 1,0. Am gleichen Gymnasium absolvierte Christoph Dobra sein Abitur mit einer 1,5. Kilian Gneißl machte seinen Realschulabschluss in Markt Schwaben als Klassenbester mit 1,08. Einen herausragenden Abiturnotenschnitt von 1,1 erwarb Cara Tatjana Bommer am Isar-Gymnasium München. Und Tobias Grübl erzielte ein Traumergebnis von 1,0 beim Quali an der Mittelschule Wörth.

Mit einer Berufsabschlussnote von 1,5 wurde Stefan Knauer Innungsbester im Zimmerer-Handwerk. Ihren Berufsabschluss zur Industriekauffrau meisterte Maria Mayer mit der Spitzenleistung von 1,0. „Mit euren tollen Abschlussnoten habt ihr die Weichen in die richtige Richtung gestellt“, lobte Gneißl und wünschte viel Glück für die Zukunft.

Spitzenleistungen auch im Ehrenamt

Auch im Ehrenamt gab es Spitzenleistungen. Die Ehrenmedaille in Gold erhielt Dr. Wilhelm Grötsch, der sich mehr als 30 Jahre in verschiedenen Funktionen in der Pfarrei von Hörlkofen engagierte – als Mitglied der Kirchenverwaltung, als Kirchenpfleger, als stellvertretender Kirchenverwaltungsvorstand. Bis zu seinem Ausscheiden sei Grötsch als „unermüdlicher und hartnäckiger Kämpfer“ für die dringend notwendige Sanierung der Hörlkofener Pfarrkirche aufgetreten, so Gneißl.

Ebenfalls eine Goldmedaille erhielt Elfriede Wein. „Die Elly, wie sie gemeinhin genannt wird“, war 31 Jahre im Vorstand der Gymnastikabteilung des Hörlkofener Sportvereins tätig, engagierte sich auch in den Sparten Tennis und Ski und zeichnete langjährig für die Organisation des Hörlkofener Dorflaufes verantwortlich.

Wein sei „eines der prägenden Gesichter“ des HSV. „Sie war schlichtweg die Stimme am Moderations- und Anfeuerungsmikro. Das brachte ihr den Spitznamen ‚The Voice‘ ein“, so Gneißl schmunzelnd. „Wer jemals beim Hörlkofener Brettl war, der kennt die Elly als sagenhafte Schauspielerin und Entertainerin.“

Als „Geburtshelfer“ der gemeindlichen Aktivsenioren bezeichnete der Bürgermeister Jochen Krüger. Er war „vor zwölf Jahren Mitbegründer dieser wunderbaren und mittlerweile nicht mehr wegzudenkenden Einrichtung“ und erhielt die Bronzemedaille für seine Verdienste.

Für 25-jährigen aktiven Einsatz bei der Feuerwehr Hörlkofen wurde schließlich Jürgen Spiegel geehrt, dem für diesen Einsatz „großer Respekt“ gebühre.

Vroni Vogel