Ehrungen in der Gemeinde Wörth: Der Nachbar als Lebensretter

Herausragendes Engagement für die Mitmenschen würdigten Wörths Gemeindechef Thomas Gneißl (r.) und seine Stellvertreterin Ulla Dieckmann (l.) in der Bürgerversammlung. Geehrt wurden (ab 2. v. l.) Sandra Schumertl, Max Stangl, Claudia Reupold, Astrid Strasser und Kurt Mahn. © Vroni Vogel

Für große Einsatzbereitschaft im Ehrenamt und eine außerordentliche Hilfeleistung zeichnete Wörths Gemeindechef Thomas Gneißl verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Bürgerversammlung aus.

Wörth – „Kurt Mahn hat sich durch ein ganz besonderes nachbarschaftliches Engagement ausgezeichnet und mit Aufmerksamkeit sowie nachbarlicher Sorge einer alten Dame das Leben gerettet“, sagte Gneißl in seiner Laudatio. Der Geehrte habe die gehbehinderte Nachbarin seit langem unterstützt, indem er ihr beispielsweise Brennholz vom Keller in die Wohnung getragen habe.

Als der 80-Jährige bemerkt habe, dass die Holzvorräte „seit Tagen nicht weniger wurden“, sei er mit dem ihm anvertrauten Schlüssel in die Wohnung der Seniorin gegangen und habe diese hilf- sowie bewegungslos zwischen Schrank und Bett am Boden liegend vorgefunden.

„Durch den herbeigerufenen Notarzt und die Feuerwehr Hörlkofen konnte die Frau versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden“, führte Gneißl aus. Mahn habe sich „beispielgebend verhalten und mit beherztem Engagement ein Menschenleben gerettet. Die Betroffene sei später in ein Seniorenheim umgezogen, weil eine Rückkehr in die eigene Wohnung nicht mehr möglich gewesen sei. Inzwischen sei sie aber verstorben.

Gemeinde Wörth: Auszeichnung für die „Mutter der Jugendfeuerwehr“

Sandra Schumertl aus Hörlkofen wurde „als Mutter der Jugendfeuerwehr“ ausgezeichnet. Sie habe mit ihrem „außerordentlichen Engagement“ großen Anteil daran, „dass unsere Freiwillige Feuerwehr so reich mit Nachwuchs gesegnet ist und wir uns auch keine Sorgen um den Fortbestand der Truppe machen müssen“. Auch auf Landkreisebene schlage ihr Herz als Kreisjugendfeuerwehrwartin für den Nachwuchs. In dieser Funktion habe sie hauptverantwortlich für den diesjährigen Projektmarathon der Jugendfeuerwehren gezeichnet. Außerdem wurden ihre Auszeichnungen als Käsesommelière gewürdigt, die jetzt in der Aufnahme in die internationale Käsegilde gipfelten (wir berichteten). Dafür wurde der Geehrten augenzwinkernd der erste Käsetaler der Gemeinde verliehen.

Gemeinde Wörth: Langjähriges Ehrenamt bei der Siedlergemeinschaft Hofsingelding geehrt

Die Verdienste um die Siedlergemeinschaft Hofsingelding von Claudia Reupold und Astrid Strasser wurden ebenfalls gewürdigt. Reupold war von März 1997 bis Mai 2022 Mitglied im Vorstand und hat während dieser 25 Jahre als Schatzmeisterin die Finanzen des Vereins betreut. Dafür erhielt sie die Gemeindemedaille in Gold. Astrid Strasser bekleidete von 1993 bis 1997 das Amt der Kassenrevisorin, engagierte sich von 1997 bis 2001 als Schriftführerin und übte von 2007 bis 2022 das Amt der Vizevorsitzenden aus. Dafür bekam sie die Medaille in Silber.

Über die durfte sich auch Max Stangl freuen. Der ausgeschiedene CSU-Gemeinderat war 18 Jahre lang im Gremium vertreten. „Max Stangl hat sich insbesondere im Bau- und Umweltausschuss sowie als Verbandsrat im Abwasserzweckverband ganz besonders engagiert“, führte Gneißl aus. Er habe die Weiterentwicklung der Gemeinde „konstruktiv und mit Weitblick begleitet“, lobte der Gemeindechef.

Vroni Vogel