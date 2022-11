Ein Stück Klösterl zum Mitnehmen

Das Klösterl-Areal in der Ortsmitte Wörths wird neu überplant. Unklar ist, ob es hier wieder eine Wirtschaft geben wird. © Vroni Macht

Beim „Alles muss raus“-Tag im Klösterl in Wörth wechseln Gläser & Co. den Besitzer.. Viele nutzen den Tag, um Abschied von der Gaststätte zu nehmen.

Wörth – Alles muss raus, hieß es im Wörther Klösterl. Die Aktion, bei der man gegen eine Spende für die Tafel Erding Inventar aus der ehemaligen Gaststätte mitnehmen konnte, lud zum Stöbern ein. Zugleich war der Termin auch ein Tag des Abschiednehmens von der traditionsreichen Gastwirtschaft.

„Da werden Erinnerungen wach“, erzählt Gemeindebürgerin Renate Dünhuber, die sich noch einmal in der Wirtschaft umsah. Die 70-Jährige hat im Klösterl bis zum Schulalter ihre Kindheit verbracht und ist dann mit ihrer Familie nach Hörlkofen gezogen. Ihre Eltern Fritz und Berta Urban, die aus der Gemeinde stammten, sind als junges Paar nach München gezogen. Dort wurde ihre Wohnung im Zweiten Weltkrieg ausgebombt. Deshalb entschieden sie sich, zurück aufs Land zu ziehen, das Klösterl als Wirtsleute zu übernehmen und auch die dazugehörige kleine Landwirtschaft zu pachten. „Im ersten Stock war das Wohnzimmer, überm Stall, wo es warm herauf ging“, erinnert sich Dünhuber.

Erinnerungen wurden für Renate Dünhuber (l.) wach. Monika Guntenthaler (M.) und Sandra Geißendorfer nahmen Weißbiergläser mit. © Vroni Vogel

Wenn in der Wirtsstube gekartelt wurde, dann habe sie als kleines Mädchen „die ehrenvolle Aufgabe“ übertragen bekommen, die Karten des Vaters zu halten, wenn dieser mal hinaus musste, erzählt sie. Im Vorraum der Wirtsstube seien damals Wurst und Fleisch von der Metzgerei Holzer verkauft worden, und im Gastraum habe der Friseur, „eine Art Bader“, bei seinen Besuchen Haare geschnitten.

Nach diesem Ausflug in die Vergangenheit, wird man von einem hellen Klirren ins Hier und Jetzt zurückgeholt. Denn es sind vor allem Gläser in verschiedenen Formen und Größen, die mit nach Hause genommen werden. „Weißbiergläser für ihre Männer“ suchen sich die Hörlkofenerin Monika Guntenthaler und Sandra Geißendorfer aus Kienberg bei Obing aus. Ein anderer Besucher entscheidet sich für eine Kiste Limogläser. Auch einiges an Geschirr wird mitgenommen, und stabile Kunststoffkisten wechseln den Besitzer.

Ein altes Bankerl aus der Gastwirtschaft sicherten sich Manfred und Angelika Popfinger, das für sie auch Erinnerungswert hat. © Vroni Vogel

Über ein altes Bankerl freuen sich Manfred und Angelika Popfinger aus Wörth. Als Mitglied der „Bengers & Hägars“ war Manfred Popfinger mit der Clique öfter beim Frühschoppen oder bei Weihnachtsfeiern in der Wörther Wirtschaft. Und es gab dort Familienfeiern: „Die Tante hat da geheiratet“, sagt Angelika Popfinger. Auf vielen Wegen sei sie oft an dem riesigen Rosenstrauch vom Klösterl vorbeigekommen, der sie über die Jahreszeiten begleitet habe.

Karin Wegner wohnt mit ihrem Ehemann Jörg seit 2005 in Wörth und ist „seit dem ersten Tag Stammgast“. Als die beiden nach dem anstrengenden Umzug zum ersten Mal der Gastwirtschaft einen Besuch abstatteten, habe Wirt Uli Hafner extra für sie gekocht.

Besonders den Biergarten vom Klösterl wird Karin Wegner vermissen, hier mit Wirt Uli Hafner, der inzwischen im Sportheim kocht. © Vroni Vogel

Inzwischen ist das Ehepaar dem Gastronom ins Wörther Sportheim gefolgt, das Hafner übernommen hat und das nur einen Katzensprung entfernt ist. Doch die Atmosphäre in der alten Gaststätte sei unvergleichlich gewesen – und erst der Biergarten, „den habe ich geliebt“, meint Karin Wegner wehmütig.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, bei einer kleinen Abschiedserkundung die steile Treppe in den ersten Stock hinaufzusteigen und einen Blick in den Wirtshaussaal zu werfen: ein großer, leerer Raum, der Verlassenheit, aber auch nostalgischen Charme und verblichenen Glanz ausstrahlt, der von früheren Zeiten erzählt, als auf dem Podest Musikgruppen aufspielten, große Hochzeitsfeiern und rauschende Feste die Menschen zusammenbrachten oder bei geselligen Veranstaltungen eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt wurde.

Im verlassenen Wirtshaussaal im ersten Stock wurde früher gefeiert und getanzt. © Vroni Vogel

Seitens der Gemeinde betreuten Geschäftsstellenleiter Oliver Guderle und Verwaltungsangestellte Angela Lederhofer den „Alles muss raus“-Tag. Als Zwischenbilanz kamen 300 Euro für die Tafel Erding zusammen. Doch es gebe noch Interessenten für das Mobiliar, die sich gemeldet hätten, erklärt Lederhofer auf Nachfrage. Drei Tische würden mindestens noch rausgehen.

Den „Alles muss raus“-Tag betreuten Verwaltungsangestellte Angela Lederhofer und Geschäftsstellenleiter Oliver Guderle. © Vroni Vogel

In der Gemeindechronik ist zu lesen, dass das Klösterl über Generationen im Besitz der Grafen Moy von Freising und Steppberg gewesen sei, die das Anwesen an Wirtsleute, meist Einheimische, verpachteten. In den 80er Jahren sei das Anwesen an ein Erdinger Brüderpaar verkauft worden. Das Klösterl-Areal ist inzwischen in Gemeindebesitz. Das gesamte Gebiet soll mit einem Konzept neu überplant werden. Ob es dort, in welcher Form auch immer, wieder eine Gastwirtschaft geben wird, steht in den Sternen – und auf der Wunschliste vieler Bürgerinnen und Bürger ganz oben.

