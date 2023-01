Wörths Bürgermeister Gneißl verurteilt Angriffe auf Rettungskräfte

Zahlreiche Gäste nahmen am Neujahresempfang im Hörlkofener Rathaus teil. Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (l.) ging in seiner Ansprache auf zeitaktuelle Themen mit gesellschaftlicher Brisanz ein. © Vroni Vogel

Klare Worte hat Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl für Menschen gefunden, die Rettungskräfte angreifen.

Hörlkofen – Dem ehrenamtlichen Engagement als gesellschaftlicher Motor, aber auch Gefährdungen, denen Helfende inzwischen ausgesetzt sind, widmete sich Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) in seiner Neujahrsansprache beim Empfang im Hörlkofener Rathaus mit geladenen Gästen.

Vereine und Organisationen könnten ohne Ehrenamtliche „nicht existieren“, betonte Gneißl. Bestürzenden Ausschreitungen, die diesen Motor „mutwillig abwürgen und zum Stillstand bringen wollen“, müsse entschieden entgegengetreten werden. „Ich denke an die unglaublichen Berichte und Bilder von Angriffen auf Rettungskräfte“, erklärte der Bürgermeister mit Blick auf die Silvesternacht in Berlin.

So etwas dürfe der Rechtsstaat „keinesfalls ungeahndet passieren lassen“. Auch die Zivilgesellschaft sei gefordert, sich zu positionieren. Glücklicherweise seien derartige Angriffe im nahen Umfeld kein Thema. Die Einsatzkräfte würden „in aller Regel mit Dankbarkeit, Wertschätzung und dem gebührenden Respekt behandelt“,

Gneißl ging auch auf den Krieg in der Ukraine ein. „Neben den für uns alle spürbaren wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Auswirkungen hat sich eine neue und im Vergleich zu den vergangenen Jahren noch größere Flüchtlingswelle in Bewegung gesetzt.“ Die Landkreiskommunen und damit auch Wörth stünden „massiv unter Druck“ und seien dringend aufgerufen, Wohnraum oder kommunale Grundstücke für die Flüchtlingsunterbringung bereitzustellen.

In der Gemeinde würden derzeit in zwei vom Landkreis errichteten beziehungsweise angemieteten Unterkünften 39 Menschen wohnen. Wörth habe sich von Anfang an der Aufgabe gestellt. Vier anerkannten Flüchtlingsfamilien seien gemeindliche Mietwohnungen zur Verfügung gestellt worden.

Gneißl zeigte sich sehr dankbar, dass auch Bürger Wohnraum angeboten haben. Er bedankte sich bei allen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, darunter der örtliche Helferkreis, und nannte stellvertretend fürs gesamte Team Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) und Martina Stangl. „Wie in vielen anderen Kommunen, so ist auch bei uns der Kreis an Helfern und Unterstützern im Vergleich zu den Anfängen der Flüchtlingskrise ein Stück weit zusammengeschmolzen“, so Gneißl. Das liege in Teilen „an einer gewissen Ernüchterung angesichts zahlreicher bürokratischer und schier unüberwindbarer Hürden unseres Systems“.

Als Neujahrswünsche gab er den Gästen mit auf den Weg: „Ich wünsche uns allen, dass den schrecklichen Kriegen und Krisen dieser Welt mit unsäglichem Leid, Tod, Vernichtung, Vertreibung und fortschreitender Zerstörung unserer Lebensgrundlagen Einhalt geboten wird und die aktuelle wirtschaftliche Talfahrt die deutlich spürbaren Gräben in unserer Gesellschaft nicht noch tiefer aufreißt.“ Das „Schreckgespenst Corona“ dauerhaft hinter sich zu lassen, war ein weiterer Wunsch. Für die musikalische Gestaltung sorgte die 13-jährige Alicia Siegl mit couragiertem Sologesang, für den es viel Applaus gab.

Vroni Vogel