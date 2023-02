Flächenbrand an Bahnlinie

Von: Hans Moritz

Erst als der Strom abgeschaltet war, konnte die Feuerwehr Altenerding löschen. © Feuerwehr Altenerding

Ein Baum fällt in eine Bahn-Stromleitung und löst einen Feuerwehreinsatz aus.

St. Koloman - Zu einem Flächenbrand an der Bahnlinie Erding–Markt Schwaben musste am Samstagnachmittag die Feuerwehr Altenerding ausrücken. Zweiter Kommandant Christopher Nusko berichtet, dass bei St. Koloman ein Baum in die Speiseleitung der Bahn gefallen sei. Durch sie laufen 15 000 Volt. Der Baum begann zu brennen, die Leitung riss ab. Daraufhin entwickelte sich laut Nusko ein Brand auf 75 Metern Länge.

„Wir konnten erst zu löschen beginnen, als uns der Notfallmanager der Bahn mitgeteilt hatte, dass der Strom abgeschaltet war“, so der Vize-Kommandant. Mit zwei C-Rohren löschten die 23 Aktiven die Flammen. So lange war der S-Bahn-Verkehr unterbrochen.