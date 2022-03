Freiwilliges Soziales Jahr im Sport: Eine Win-Win-Situation für Gemeinde und SV

Unter anderem beim Kinderturnen soll der FSJler beim Hörlkofener SV eingesetzt werden (Symbolbild). © Britta Pedersen/dpa

Erstmals gibt es in der Gemeinde Wörth ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport. Bewerben kann man sich noch bis zum 31. März.

Hörlkofen/Wörth – Premiere für ein gemeinsames Berufsprojekt zwischen dem Hörlkofener Sportverein und der Gemeinde Wörth: Erstmals bieten beide gemeinsam die Möglichkeit an, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Über diese Kooperation informierten der SV-Vorsitzende Wolfgang Well und Bürgermeister Thomas Gneißl beim Pressegespräch im Hörlkofener Rathaus.

Der Arbeitsbeginn für die auf zwölf Monate befristete Stelle ist der 1. September. Der Aufgabenbereich ist breit gefächert und dürfte junge Leute, die sich für Sport, Pädagogik und Kinderbetreuung interessieren, besonders ansprechen. Die Unterstützung, Planung und Durchführung in den Sportgruppen Gymnastik, Tennis, Fußball und Ski, beim Eltern-Kind-Turnen, beim Kinderturnen und -tanz ist im sportlichen Bereich vorgesehen. Seitens der Gemeinde wird die Mithilfe bei der Offenen Ganztagsschule in der Grundschule Wörth angeboten. Überdies sollen der Verein, das Lehrerkollegium und das Betreuungsteam bei Sportfesten, Ausflügen und verschiedenen Projekten unterstützt werden.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden, wobei die Einteilung in Absprache mit der Einsatzstelle erfolgt. Die monatliche Vergütung liegt bei 400 Euro netto. Wer die Schulpflicht vollendet hat, kann ein Freiwilliges Soziales Jahr bis zum 26. Lebensjahr ableisten.

Premiere in Wörth: Erstmals bieten Gemeinde und Sportverein Hörlkofen gemeinsam eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an. Darüber informierten SV-Vorsitzender Wolfgang Well (l.) und Bürgermeister Thomas Gneißl. © Vroni Vogel

Gemeindechef Gneißl sieht diese gemeinsame Stelle als „Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten und meint weiter: „Für uns wäre es wichtig, jemanden zu finden, der das mit Herzblut macht und ein Faible dafür hat.“ Diese Art Praktikum könne auf jeden Fall wichtige Weichen für die weitere Zukunft stellen.

Wie SV-Vorsitzender Well erläutert, habe seine Vereinskollegin Petra Glässner diese Idee von einer Fortbildung des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) mitgebracht und dafür die Initialzündung gegeben. „Dann ist Wolfgang auf uns zugegangen“, ergänzt Gneißl.

In anderen Gemeinden beziehungsweise bei anderen Sportvereinen ist das FSJ seit Jahren fester Bestandteil. Der FC und die Gemeinde Forstern beispielsweise bieten diese Möglichkeit bereits seit 2014. Und in Moosinning hat es bereits vor zwölf Jahren ein Freiwilliges Soziales Jahr in Kooperation mit dem FC Moosinning gegeben.

Die Einreichung eines Beschäftigungsplans gehört zu den Vorgaben, so Well. Das Freiwillige Soziale Jahr bietet die Möglichkeit, in verschiedene Berufssparten hineinzuschnuppern und ein „Orientierungsjahr“ zu absolvieren. „Wir freuen uns über Bewerbungen“, sagen Well und Gneißl.

Wer Interesse hat, ein Freiwilliges Soziales Jahr beim SV Hörlkofen und in der Gemeinde Wörth zu absolvieren, schickt eine aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 31. März unter dem Kennwort „FSJ 2022“ an die Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen im PDF-Format per E-Mail an personal@vg-hoerlkofen.de. Rückfragen werden unter Tel. (0 81 22) 97 59-20 beantwortet. Auch Petra Glässner vom Hörlkofener SV ist Ansprechpartnerin.

Vroni Vogel