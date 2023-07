Wörths Ferienprogramm: Mit zwei Frauen im Pferdekostüm fing’s an

Von: Veronika Vogel

Als Frauen der ersten Stunde haben (v. r.) Ulla Dieckmann und Sandra Schumertl das Ferienprogramm der Gemeinde Wörth vor über 20 Jahren aus der Taufe gehoben. Die Leiterin des Hörlkofener Jugendtreffs, Jennifer Lenhart (hinten, 2. v. l.), gehört zum Organisationsteam, das die Jubiläumsfeier gestaltet. © Vroni Vogel

Wörths Ferienprogramm wird 20 Jahre alt. Ist man einst mit drei Angeboten gestartet, sind es heute rund 50.

Wörth – 20 Jahre Ferienprogramm Wörth werden am Samstag, 29. Juli, auf dem Hörlkofener Sportplatz mit einem Fest für die ganze Familie gefeiert. Doch eigentlich begann die Erfolgsgeschichte bereits vor 21 Jahren. Pandemiebedingt wird der runde Geburtstag aber erst heuer gefeiert.

Die drei Frauen der ersten Stunde waren Ulla Dieckmann, heute Vize-Bürgermeisterin von Wörth, die Hörlkofenerin Sandra Schumertl als Jugendreferentinnen der Gemeinde sowie Marianne Eder, die damals das Projekt bezüglich der Anmeldungen von Verwaltungsseite aus mitorganisiert hatte. „Das erste Jahr waren wir ganz alleine“, erinnert sich Dieckmann im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Wir machen was zusammen. Das war völlig unkompliziert“, berichtet Schumertl von den Anfängen mit drei Angeboten. Eine Malaktion und ein Mitmachzirkus, bei dem Dieckmann und Schumertl sich in das Vorder- und Hinterteil eines Zirkuspferdes verwandelten, markierten den Beginn.

Inzwischen sind es rund 50 Aktionen, die von vielen engagierten Anbietern durchgeführt werden. Vereine und Privatleute sorgen für das facettenreiche Programm, das neben Bewährtem auch immer wieder Neues bietet. Ob Kickerturnier, Nachtführungen in der örtlichen Kirche und im Tierpark Hellabrunn, verschiedene Ausflüge, Töpfern, Kochen, selbst gestaltete Hörspiele und Filme, Bastelarbeiten aller Art, Naturerkundungen, Gespensterführungen auf der Burg, Bauernhofbesuche, Zeltlager am Baggerweiher, Seidenmalerei und diverse sportliche Aktivitäten – die Angebotspalette wurde ständig erweitert und ist inzwischen äußerst vielfältig.

Dahinter stehen viele fantasievolle Ideen und ein Team, das sehr gut vernetzt ist und sich bestens versteht. Dieckmann schwärmt von „der vertrauensvollen Zusammenarbeit“, und Schumertl meint, dass das Ferienprogramm die Ortsteile zusammengebracht habe. Auch Freundschaften seien entstanden.

Zu den Anfängen des Ferienprogramms gehörte der Mitmachzirkus, wobei sich Sandra Schumertl und Ulla Dieckmann in ein Zirkuspferd verwandelten. Reiter war damals der kleine Maxi Schumertl. © Privat

Eine soziale Preisgestaltung der Angebote sei ein wichtiges Kriterium, dem sich die Ehrenamtlichen verpflichtet sehen. „Wir sind auch stolz darauf, dass wir die Corona-Zeit durchgehalten haben“, sagt Dieckmann. Die Organisatorin freut sich zudem sehr darüber, dass junge Leute, die früher als Kinder am Ferienprogramm teilnahmen, in der Zwischenzeit auf die Anbieterseite gewechselt sind.

Bei der Gestaltung des Jubiläumsfestes habe man Vorschläge aufgegriffen, die in der Jugendkonferenz gewünscht worden seien – wie beispielsweise der Kinder- und Jugendflohmarkt. Zum Organisationsteam für die Feier gehören auch Bettina Gneißl, Tobias Hupfer und die Leiterin des Hörlkofener Jugendtreffs, Jennifer Lenhart von der Brücke Erding. Für das Ferienprogramm gibt es zudem mit Esther Pistillo Unterstützung im Rathaus.

Das Fest zum 20. Geburtstag des Wörther Ferienprogramms am Samstag, 29. Juli, am Sportplatz Hörlkofen beginnt ab 15.30 Uhr mit einem Kinder- und Jugendflohmarkt. Ab 20.45 Uhr darf man sich auf ein Open-Air-Kino mit einem Film für die ganze Familie freuen. Außerdem gibt es Spiele, Kinderschminken, Tanzeinlagen der Hip-Hop-Gruppe des Hörlkofener SV und BMX-Tricks auf der Skaterbahn. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Spenden gehen an den Verein „Junge Herzen Bayern“.

Kontakt zum Team: ferienprogramm@woerth.net.