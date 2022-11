Die Wünschebox der Nachbarschaftshilfe

Hilfe über die Wünschebox: Die Vorsitzenden der Nachbarschaftshilfe Wörth/Hörlkofen, Angelika Stempel (r.) und Martina Eberl, stellten diese neue Idee vor. © Vroni Vogel

Die Nachbarschaftshilfe Wörth/Hörlkofen bietet beim Hörlkofener Christkindlmarkt am 4. Dezember eine niederschwellige Möglichkeit, um Hilfe zu bitten: die Wünschebox.

Wörth – Mit einer Wünschebox Notlagen lindern: Beim Hörlkofener Christkindlmarkt am Sonntag, 4. Dezember, stellt die Nachbarschaftshilfe Wörth/Hörlkofen erstmals im Sitzungssaal des Rathauses eine Wünschebox auf und präsentiert damit eine neue Idee. Man kann entweder für sich selbst oder als Information für eine andere Person, die Hilfe benötigt, einen Zettel ausfüllen und einwerfen.

„Die Box ist eine Möglichkeit, sich zu melden“, erläutert Vorsitzende Angelika Stempel im Gespräch mit unserer Zeitung. Vizevorsitzende Martina Eberl ergänzt: „Alle Anfragen werden streng vertraulich behandelt.“ Man hoffe, mit diesem Angebot mehr über die Sorgen und Nöte von Mitmenschen zu erfahren, um konkret helfen zu können. „Diskretion ist unser oberstes Anliegen für alle, die sich an uns wenden“, bekräftigte Eberl.

Wer die Arbeit der Nachbarschaftshilfe näher kennenlernen will, hat beim Infostand am Christkindlmarkt die Gelegenheit dazu. Der Verein hat 120 Mitglieder, kooperiert mit der Caritas und hat jetzt auch Kontakt zur Schulsozialarbeit sowie zum Förderverein der Wörther Grund- und Mittelschule aufgenommen. „Wer Schwierigkeiten hat, soll uns kontaktieren“, sagt Stempel. Man sei sich bewusst, dass derzeit angesichts der großen Preissteigerungen eine angespannte Situation herrsche und Härtefälle zu erwarten seien. Doch es sei sehr schwierig, zu erfahren, wo Hilfe gebraucht werde.

Die Nachbarschaftshilfe stehe zur Unterstützung bereit. „Wir konnten einer Familie helfen, die aufgrund von Krankheit in Not geraten war. Außerdem haben wir eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern unterstützt“, berichtet Stempel.

20 Senioren würden regelmäßig den Mahlzeitenlieferdienst in Anspruch nehmen. Die frischen Speisen stammen von der Metzgerei Holzer aus Wifling.

Die Pandemie habe die ehrenamtliche Arbeit eingeschränkt, doch jetzt sei alles wieder angelaufen. Das Gedächtnistraining und die Aktivitäten der Lesepaten finden wieder statt, und die Nachbarschaftshilfe leistet Familienhilfe. Der Verein betreibt zudem den Zwergerlgarten für Kleinkinder von zwei bis vier Jahren im alten Rathaus von Hörlkofen, übernimmt im Notfall über einen begrenzten Zeitraum Haushaltstätigkeiten und Behördengänge, Schreibarbeiten, Haustierbetreuung und Blumengießen während des Urlaubs. Auch Fahr- und Einkaufsdienste gehören zum Service, und die Nachbarschaftshilfe beteiligt sich an den gemeindlichen Helferkreisen für Asylsuchende.

Jeder kann Leistungen in Anspruch nehmen, ohne Mitglied zu sein. Wer sich im Helfer- oder Lesepatenteam engagieren will, hat einen Versicherungsschutz. Eine Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung für die tätige Mitarbeit. Gegründet wurde die Nachbarschaftshilfe Wörth/Hörlkofen 1993, seit Anfang 2003 ist sie ein eingetragener Verein mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt seit Jahren die gemeinnützige Arbeit.

Licht in die Herzen

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis und Organisationen wie die Nachbarschaftshilfe. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.

Vroni Vogel