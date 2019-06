Das Klösterl in Wörth soll bleiben

Wörth – Einmütiges Votum für den Erhalt der Wörther Gastwirtschaft Klösterl: Beim sehr gut besuchten Bürgerdialog in der Ortererschule wollte die Gemeinde wissen, welche zukünftige Nutzung sich die Ortsansässigen wünschen.

Seit 2013 ist die sanierungsbedürftige Wirtschaft mit Umgriff in Gemeindebesitz. Das Klösterl wird seit über 15 Jahren von Gastwirt Ulrich Hafner betrieben, der sich mit seiner Partnerin Hanni Reiter für den Erhalt einsetzt. Damit sind die Wirtsleute nicht alleine. Es gab bereits Unterschriftenaktionen, um den Bestand der Wirtschaft zu sichern.

Die aktuelle Diskussion moderierte Judith Praxenthaler vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München. „Bayern ohne Kirche und ohne Wirtshaus ist nicht mehr Bayern“, sagte ein Zuhörer. Ein Gasthaus, wo man sich treffen kann, wo Vereine eine Bleibe haben – das war der zentrale Wunsch, und auch, dass die Optik des ortsbildprägenden Klösterls erhalten werde. Ein anderer Diskutant konnte sich im Obergeschoss eine Senioren-WG vorstellen. Dann wäre auch die Essensversorgung geregelt. Zudem seien Dorfladen und Arztpraxis gleich gegenüber.

Eine Zuhörerin hatte sich über mögliche Fördermittel für die Renovierung Gedanken gemacht. Es wurde auch angeregt, den gegenüber liegenden Dorfplatz in die Überlegungen einzubeziehen, als die Biergartengestaltung und die fehlenden Parkplätze zur Sprache kamen. Ein Besucher betonte mit Blick auf das zunehmende Wirtshaussterben, dass es um die ganze Gemeinde gehe.

Auf Praxenthalers Frage, ob es noch andere Nutzungswünsche gebe, kamen keine weiteren Vorschläge. Geht es nach dem Bürgerwillen, der in der Diskussion formuliert wurde, dann wird grundsätzlich die Renovierung des bestehenden Gebäudes mit Erhalt der Gastwirtschaft gewünscht. Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) nahm dies auf und meinte, dass man im nächsten Schritt einen Experten ins Boot holen wolle, um per Gutachten zu klären, ob die Gebäudesubstanz überhaupt erhalten werden könne.

Die Gemeinde war in der Vergangenheit nicht untätig, wie Verwaltungschef Oliver Guderle bilanzierte: Nach dem Erwerb im Jahr 2013 führte man zwei Jahre später ein Grundsatzgespräch mit dem Landratsamt zur Bebaubarkeit des Geländes und begab sich in Gemeinderatsklausur, um Ideen zum Klösterl-Areal zu sammeln. 2017 wurde ein betriebswirtschaftlich orientiertes Gutachten bei der Hotel- und Gaststätten-Beratungsgesellschaft in Auftrag gegeben, wobei auch die Schaffung von Gästezimmern Untersuchungsgegenstand war.

2018 kündigte die Gemeinde vorsorglich den Mobilfunkvertrag für die Antenne auf dem Dach des Klösterls, um künftig frei agieren zu können. Der Vertrag läuft im Juli 2020 aus. Außerdem wurden rechtliche Fragen geklärt. So fragte etwa die Gemeinde im vorigen Sommer bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Erding an, ob der Bau einer Gaststätte durch die Kommune rechtsaufsichtlich problematisch sei.

Im Antwortschreiben war diese – eher beamtendeutsche – Aussage zentral: „Sofern eine Gemeinde eine Gaststätte im Ortszentrum aufgrund städtebaulicher Gründe erwirbt, kann der gemeindliche Aufgabenkreis eröffnet sein und somit als zulässig anzusehen sein.“ Heißt: Im Rahmen der Vermögensverwaltung könne die gastronomische Einrichtung verpachtet werden. Bei einer Verpachtung müsse die Gemeinde grundsätzlich ein marktübliches Entgelt verlangen. (Vroni Vogel)