Wörth: Konzept für Klimaneutralität

Nicht zuletzt die weltweiten Umweltkatastrophen wie hier nach Überschwemmungen im Rhein-Erft-Kreis würden zu einer klaren Positionierung in Hinblick auf Klimaneutralität zwingen, sind die Wörther Gemeinderäte überzeugt.

Von Raffael Scherer schließen

Die Gemeinde Wörth bekennt sich zum Ziel der Klimaneutralität bis 2040 und hat den Kontakt zu einem Fachbüro aufgenommen.

Wörth – Dass Klimaschutz wichtig ist und sich die Gemeinde Wörth dementsprechend dafür einsetzen möchte, darüber ist sich der Gemeinderat ohnehin einig. „Es ist allen Leuten klar, welche Brisanz das Thema hat“, stellte Thomas Altmann (parteifrei) vom Arbeitskreis Energie und Ressourcen zur Diskussion um Klimaneutralität vorweg. Die Räte beschlossen ein entsprechendes Konzept.

Im Hinblick auf Katastrophen von Hochwassern bis hin zu Dürren könne man „die Augen nicht zumachen“, sondern müsse auch als Gemeinde seinen Beitrag leisten, postulierte Altmann. Die Kommune sei bisher bei diesem Thema „gar nicht schlecht unterwegs“, etwa dank Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Gemeindegebäude, regenerativen Heizungen in Hörlkofen oder auch der Versorgung der lokalen Schulen mit regenerativer Energie, lobte Altmann. Dementsprechend wäre nun der Beschluss, sich zur Klimaneutralität bis 2040 zu bekennen, der „nächste Schritt“.

Um keinen „wilden Aktionismus“ auf den Entscheid folgen zu lassen, brauche es eine professionelle Bestandsaufnahme der Situation. Ein fundiertes Klimaschutzkonzept könne man als Laie nicht ausarbeiten, erklärte Altmann. Der Arbeitskreis hofft, dass dadurch spätestens Anfang 2024 die ersten Ergebnisse in die richtige Richtung weisen.

Das war Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) nicht konkret genug: „Mich würde interessieren: Was bedeutet ,Klimaneutralität’ für die gemeindeeigene Verantwortung?“ Der Begriff schwebe im Raum, aber welche Auswirkungen er konkret sowohl finanziell als auch personell für die Gemeinde habe, hänge noch in der Schwebe. Gleichzeitig müsse man sich gewahr sein, auch im Hinblick etwa auf den Neubau der Schule, dass es mit dem Beschluss zukünftig zu Reibungen mit der ohnehin finanziell knappen Situation der Gemeinde kommen könnte.

Altmann erklärte: „Unterm Strich ist Klimaneutralität CO2-Neutralität.“ In der Bilanz solle die Gemeinde dank des Gutachtens langfristig auf keine Emissionen mehr kommen. Unvermeidliche Ausstöße sollten durch jeweils angepasste Maßnahmen kompensiert werden. Die Gemeinde solle mit gutem Beispiel vorangehen, beim Bau ebenso wie bei Neuanschaffungen oder Umrüstungen.

Faktoren wie etwa die Staatsstraße, auf welche die Gemeinde keinen Einfluss hat, könne die Kommune dabei außer Acht lassen. Gleichzeitig sei auch klar: Was sich die Gemeinde nicht leisten kann, müsse sie auch mit dem Entscheid in Zukunft nicht „gnadenlos durchziehen“, so Altmann.

Aber braucht es den Beschluss dann überhaupt, hakten die ÜPWG-Fraktion mehrmals nach. Schließlich würde man sich im Gremium bei kommenden Entscheidungen, etwa der Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeugs, ohnehin für die klimafreundliche Variante, also etwa für Elektro statt Diesel, entscheiden. Daher wäre ein Beschluss samt Gutachten nur eine Verschwendung von Steuergeldern, lautete die Kritik. Von dem Gesetz des Freistaats, dass man sich an das Pariser Klimaschutzübereinkommen halten wolle, ganz zu schweigen, da dieses das eigene Bekenntnis ja obsolet mache.

Die Mehrheit im Gemeinderat war jedoch der Meinung, dass es eine fachliche Führung brauche, die über die Entscheidungen in den Sitzungen hinausgehe. Außerdem könne man so als Gemeinde mit guten Beispiel vorangehen. Anton Erl (CSU) forderte darüber hinaus in dem Beschlussvorschlag die Formulierung „Ziel“. Denn sonst würde es sich statt um eine Willensbekundung um einen Fakt handeln, den die Gemeinde möglicherweise gar nicht erfüllen könnte. Damit konnte sich der Arbeitskreis anfreunden.

Die Räte beschlossen, sich zum Ziel der Klimaneutralität 2040 zu bekennen. Obendrein kontaktiert die Gemeinde das Institut für Energieethik für Möglichkeiten rund um das Erstellen eines Energienutzungsplans.