Kriegerverein Wörth: Sechs Generationen Zeitgeschichte

Teilen

Feierlicher Gottesdienst zum Kriegerjahrtag in Wörth, begleitet von den Fahnenabordnungen des Schützenvereins Moosrösl, des Krieger- und Soldatenvereins Wörth (linke Seite) sowie der Feuerwehr Hörlkofen und des Krieger- und Soldatenvereins Hörlkofen (rechte Seite). Im Vordergrund der Kranz, der zum Abschluss des Totengedenkens am Kriegerdenkmal niedergelegt wird. © Clarissa Höschel

Auf 150 Jahre blickt der Krieger- und Soldatenverein Wörth zurück. Der älteste Verein des Ortes im Wandel der Zeit: Ein Rückblick.

Wörth – Der Krieger- und Soldatenverein Wörth blickt auf 150 Jahre wechselvolle Geschichte zurück. Er ist alleine schon aufgrund seiner Zielsetzung eng mit der ihn umgebenden Geschichte verknüpft. Davon zeugen nicht zuletzt die beiden Gedenkstätten an der Nordseite des Wörther Friedhofs, die als in Stein gefasste Mahnungen an vergangene Kriegsereignisse erinnern.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts läutet der deutsch-französische Krieg von 1870/71, an dessen Teilnehmer die Veteranentafel links von der Treppe erinnert, durch die anschließende Reichsgründung zunächst ein neues, vielversprechendes Kapitel der Geschichte ein. In dieser Zeit entsteht der Wörther Krieger-, Veteranen- und Kampfgenossenverein mit dem Bestreben, das Gedenken an die Gefallenen zu bewahren und Hinterbliebene zu unterstützen.

Doch kaum hat die Industrialisierung das Leben der Menschen etwas weniger beschwerlich gemacht, bricht 1914 der Erste Weltkrieg aus. Wieder ist der Kriegerverein Helfer in der Not, nicht zuletzt, weil auch aus den eigenen Reihen zahlreiche Mitglieder ins Feld ziehen müssen, deren Angehörige und Hinterbliebene oft genug nicht nur einen Menschen, sondern auch ihre wirtschaftliche Grundlage verlieren.

Um das Andenken an diese Kameraden auch im Bild zu bewahren, gestaltet der Verein nach dem Krieg eine große, gerahmte Ehrentafel mit insgesamt 40 Porträtfotografien der gefallenen und verstorbenen Soldaten. Kurz darauf, 1922, wird das Wörther Kriegerdenkmal errichtet und feierlich eingeweiht. Auf einer Steinsäule thront Maria als Patrona Bavariae, darunter befindet sich ein Steinquader mit vier Namenstafeln unter einem Eisernen Kreuz, für jede Himmelsrichtung eine. So sollen die Namen der Gefallenen und Vermissten auch den nachfolgenden Generationen im Gedächtnis bleiben.

Doch diese Generationen erleben erneut schwierige Zeiten: Die wirtschaftlichen Krisen der Weimarer Republik gehen einher mit dem Erstarken des Nationalsozialismus, der mit seiner Gleichschaltungspolitik auch die Kriegervereine trifft, die nun als Kyffhäuserbund ein von oben geregeltes und kontrolliertes Leben führen müssen. Eigenständige Vereinstätigkeiten sind untersagt, Unterlagen und Requisiten werden vielfach versteckt oder gar vernichtet, um sie dem Zugriff der Nationalsozialisten zu entziehen.

1939 kommt es wieder zum Krieg, und wieder ziehen zahlreiche Gemeindebürger ins Feld. Längst nicht allen wird das Glück einer unversehrten Heimkehr vergönnt sein. Nach Kriegsende liegt das öffentliche Leben zunächst brach; erst langsam erholt es sich – und damit auch das Vereinsleben. Der Kriegerverein widmet sich in dieser Zeit vorrangig der unpolitischen Pflege der Kameradschaft und der unbürokratischen Unterstützung der zahlreichen Bedürftigen aus dem eigenen Umfeld.

40 Fotos gefallener Kameraden zeigt die vor mehr als 100 Jahren zusammengestellte Gedenktafel. Die Originaltafel mit Holzrahmen ist im Besitz von Georg Gruber. © Clarissa Höschel

1952 verlassen die Hörlkofener Kameraden den Wörther Verein, um ihren eigenen Kriegerverein zu gründen. Zwar bedeutet dies für Wörth zunächst einen Einbruch bei den Mitgliederzahlen, der engen kameradschaftlichen Verbundenheit tut dies allerdings keinen Abbruch. 1971 – der Verein hat sich inzwischen umbenannt in Krieger- und Soldatenverein Wörth – wird das Kriegerdenkmal renoviert und erweitert um die Namen der Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkriegs.

Zu dieser Zeit liegt der Krieg allerdings schon geraume Zeit zurück, die junge Generation wächst in Frieden und Freiheit auf, und die Älteren genießen das inzwischen wieder aufgebaute und in Wohlstand lebende Land.

Im Oktober 1974 feiert der Verein sein 100-jähriges Gründungsfest mit Kirchenumzug, Bauernmesse und Gedenkstunde am Kriegerdenkmal mit Kranzniederlegung. 18 Vereine beteiligen sich an den Feierlichkeiten und machen aus diesem Jubiläum ein weit über die Gemeindegrenzen reichendes Ereignis.

1984 entschließt sich der Verein zum Kauf einer neuen Fahne, die unter der Patenschaft der Hörlkofener Kameraden bei einem Festgottesdienst geweiht wird. Es ist auch die erste größere Veranstaltung, bei der die Mitglieder in ihrer neuen, einheitlichen Festtagskleidung erscheinen. Im Mai 2000 feiert der Verein 125-jähriges Gründungsfest, was in den folgenden Jahren zu einem erfreulichen Mitgliederzuwachs führt. Danach sinken die Zahlen langsam, aber stetig, denn es versterben mehr Mitglieder als neue hinzugewonnen werden können.

Im Februar 2022 ändert sich die geopolitische Situation quasi über Nacht. Krieger- und Soldatenvereine positionieren sich seither neu, um ihrer historischen Aufgabe, den Krieg erinnern, der Toten gedenken und zum Frieden mahnen, auch in Zukunft gerecht werden zu können. Diese aktuelle Situation stand auch im Mittelpunkt des diesjährigen Kriegertags, der mit einem Gottesdienst und anschließendem Totengedenken am Kriegerdenkmal begangen wurde.

Begleitet wurde er von den Fahnenabordnungen des Schützenvereins Moosrösl, des Krieger- und Soldatenvereins Wörth, der Freiwilligen Feuerwehr Hörlkofen und des Krieger- und Soldatenvereins Hörlkofen; für die passende musikalische Umrahmung der Festakte sorgte die Kirchdorfer Blaskapelle.

Norbert Popp, Vorsitzender der Wörther Kameraden, formulierte die neue Herausforderung bei seiner Rede vor dem Kriegerdenkmal eindringlich: Frieden, Freiheit und Demokratie seien nicht mehr selbstverständlich, sondern wertvolle Errungenschaften, die aktiv erhalten und verteidigt werden müssten. Dafür stehe der Krieger- und Soldatenverein auch in Zukunft mehr denn je ein.

Von Clarissa Höschel