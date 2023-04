Kritik an Kostenberechnung für neue Wasserwacht-Hütte: So teuer wie ein Einfamilienhaus

Von: Veronika Vogel

Teilen

So soll sie aussehen, die Wachhütte am Wörther Weiher. Kritik gab es für die Kostenberechnung. © Vroni Vogel

Rund 900.000 Euro: Gemeinderat kritisiert Kostenberechnung für neue Wasserwacht-Hütte

Wörth – Der Neubau der Wörther Wasserwachthütte entwickelt sich mehr und mehr zum schwierigen Brennpunktthema. Zwar ist das Baukonzept akzeptiert und hat viel Lob bekommen – nicht aber die Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros, das mit einer Gesamtsumme von inzwischen rund 900 000 Euro kalkuliert. Diese Höhe stieß in der Gemeinderatssitzung auf scharfe Kritik.

„Es ist nicht nachvollziehbar“, sagte Florian Siegl (ÜPWG) dazu, der zugleich Vorsitzender der Wasserwacht Wörth ist. Man habe mit einer Schätzung zwischen 300 000 und 400 000 Euro begonnen, wobei die Wasserwacht mit Fachleuten aus dem Handwerk in ihren Reihen viel Eigenleistung einbringen wolle. Jetzt nähere man sich der Million an. „Wie belastbar sind die Zahlen?“, hinterfragte Siegl und kritisierte: „Ich weiß nicht, was wir mit der Kostenberechnung anfangen sollen.“ Sie sei „total wertlos“. Man benötige unbedingt eine neue, differenzierte Berechnung.

Auch die Eigenleistung müsse umfassend berücksichtigt werden. So wolle die Wasserwacht etwa den Abbruch des Altbaus selbst vornehmen und alle Holzbauarbeiten für die neue Wachstation stemmen, was eine erhebliche Summe einspare.

Zudem seien in der Kostenberechnung fiktiv Posten aufgenommen worden, die so gar nicht eingebaut würden – wie eine Lüftungsanlage für etwa 16 000 Euro. Es werde auch keine Heizung installiert, die in der Berechnung mit 17 000 Euro einkalkuliert sei. Die Hütte werde lediglich mit Heizlüftern für die kurzfristige Nutzung im Winter ausgestattet, die gleichzeitig als Frostwächter dienen sollen und rund 1000 Euro kosten. Der Wasserwacht sei es stets wichtig gewesen, sehr viel selbst zu machen und die Kosten möglichst gering zu halten, betonte Siegl.

Thomas Altmann (SPD/Parteifreie) kritisierte, man könne die vorliegende Kostenaufstellung „in der Pfeife rauchen“. Emanuel Michler (ÜPWG) meinte zur Berechnung: „Das Ding hat die Größenordnung von einem Einfamilienhaus.“ Er forderte ebenfalls „belastbare Zahlen“ basierend auf konkreten Angeboten, die eingeholt werden müssten. Michaela Eckmayer (ÜPWG) stellte zweifelnd die Grundsatzfrage: „Sind wir bei dem Planungsbüro richtig aufgehoben?“ Sepp Stimmer (CSU/Parteifreie) fand die Vorgehensweise des Architekturbüros „schwach“.

Da niemand vom Planungsteam an der Sitzung teilnahm, gab die Fachfrau des kommunalen Bauamts Andrea Klenner-Felbinger Erläuterungen zur Berechnung und verwies auf die Praxis einer „statistischen Kostenfestlegung“. Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) informierte, dass eine derartige Berechnung aus Sicht des Planungsbüros zulässig sei. Sie sei anhand von Referenzobjekten, dem Baukostenindex und dem Regionalfaktor erstellt worden. Allerdings werde damit der Neubau der Wasserwachthütte „als schlichter Zweckbau mit relativ einfacher Ausstattung nicht abgebildet“.

Auch finde sich die Wasserwacht mit ihrer Eigenleistung nicht wieder, welche Konsequenzen auf die Höhe der Planungsleistungen und Baunebenkosten habe. Die Kostenberechnung müsse hinsichtlich der tatsächlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten überarbeitet werden, unterstrich der Bürgermeister. Er bekannte, „selten so ratlos“ wie bei diesem Projekt zu sein.

Jetzt soll das Kostenberechnung als Arbeitsgrundlage vom Architekturbüro überarbeitet werden, um dann die Ausführungsplanung fortzuführen – „in der Hoffnung, dass wir zu einem vertrauensvollen Miteinander mit dem Architekturbüro zurückfinden“, sagte Gneißl.

Der Gemeinderat hatte nach dieser Debatte zu entscheiden, ob die Wasserwachthütte mit einer PV-Anlage bestückt werden soll. Dies wurde wegen der fehlenden Wirtschaftlichkeit und des immer wieder auftretenden Vandalismus’ beim Baggerweiher mit drei Gegenstimmen von Petra Schletter und Monika Wenger (beide Grüne) sowie Thomas Altmann abgelehnt.