Neue Schranken, neue Oberfläche

Von: Veronika Vogel

Teilen

Maßvolle Sanierung für mehr Sicherheit: Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen der FTO und der Staatstraße 2080 sollen Gefahrenstellen entschärft werden. Unter anderem bekommt der Geh- und Radweg neue Schranken. © Macht

Die Gemeinde Wörth will Verbindung zwischen FTO und Staatsstraße ertüchtigen.

Wörth – Die Gemeindeverbindung zwischen FTO und Staatsstraße 2080 ist in die Jahre gekommen und muss ertüchtigt werden. Nun beschäftigte sich der Wörther Gemeinderat mit der Frage und erarbeitete eine abgespeckte Version zur Sanierung der Straße.

Einerseits soll wichtigen Sicherheitsaspekten Rechnung getragen, andererseits auch die finanzielle Lage der Gemeinde berücksichtigt werden. Man müsse die Maßnahme „haushaltstechnisch vor der Bürgerschaft rechtfertigen“, argumentierte Gemeindechef Thomas Gneißl (ÜPWG) und meinte weiter: „Ein guter Mittelweg, den trauen wir uns zu gehen“. Auch ÜPWG-Rätin Michaela Eckmayer betonte: „Wir müssen sparen.“

So sollen nicht im gesamten Straßenverlauf auf der nördlichen Seite Leitplanken angebracht werden. Es soll auch keine kostenintensive Straßenverschwenkung geben. Vielmehr will man mit dem Bestand arbeiten und Verbesserungen vornehmen.

Unmittelbar bei der Bahnüberführung wird eine verstärkte Holzkonstruktion mit Aufprallschutz angebracht. Die durchgängige Straßenbreite soll sechs Meter betragen. Auf einem Teilbereich erfolgt eine Oberflächensanierung.

Vorgesehen ist auch, die vorhandene Schutzplanke im Bereich des Regenrückhaltebeckens zu versetzen. Die bestehende Entwässerungsrinne vor der Staatsstraße soll beseitigt und die Straßenentwässerung ohne sie bewerkstelligt werden. Diese Lösung begrüßten die ÜPWG-Räte Franz Mayr und Emanuel Michler ausdrücklich.

Die Schranken am Geh- und Radweg bei der S-Bahn-Brücke sollen erneuert werden. Erklärtes Ziel ist es, dass Radfahrer immer vor der Straße anhalten und absteigen müssen. Darauf wiesen Florian Siegl (ÜPWG) und Anton Erl (CSU) hin.

Eine übersichtliche Mündung in die Staatsstraße sah Monika Wenger (Grüne) als „das Wichtigste“ an. Der so genannten Schwenkradius soll nach Möglichkeit erweitert werden. Allerdings sei dafür Grunderwerb nötig, informierte Gneißl. Jetzt werden die Ideen vom Planungsbüro eingearbeitet.