Seine Exzellenz, der Orterer Schorsch

Teilen

Etwas melancholisch blickt Dr. von Orterer auf dieser Büste. © Clarissa Höschel

Nicht nur ein Straßenname erinnert an Wörths berühmtesten Sohn des 19. Jahrhunderts.

Wörth – Beim Namen Orterer denkt man unweigerlich an die Wörther Schule. Dahinter verbirgt sich allerdings eine ebenso lange wie spannende (Schul-) Geschichte und die Erkenntnis, dass die Vorgängerin der heutigen Schule auch schon eine Orterer-Schule war.

Georg Orterers Werdegang ist genauso vorbildlich wie beeindruckend: Nach Abschluss seines Studiums (1873) und seiner Lehrerausbildung (1875) begann er seine Laufbahn als Studienlehrer in München. 1888 wurde er zunächst Professor, dann Rektor (1892), wenige Jahre später Mitglied des obersten Schulrats (1896) und schließlich Kgl. Oberstudienrat (1904). Parallel dazu begann Dr. phil. Orterer 1881 eine politische Karriere, die 1899 im Amt des Landtagspräsidenten ihren Höhepunkt erreichte. 1901 wurde er mit der Verleihung des Verdienstordens der bayerischen Krone in den persönlichen Adelsstand erhoben, 1914 zum Kgl. Geheimrat ernannt. Ab diesem Zeitpunkt lautete sein vollständiger Name „Seine Exzellenz, Dr. Georg Ritter von Orterer“.

Wenig ist hingegen bekannt über den Menschen hinter den Erfolgen und Auszeichnungen. Zwar kennen wir sein Gesicht mit dem charakteristischen Spitzbart von Porträtfotos und von einer im Lehrerzimmer der heutigen Schule aufgestellten Büste, doch vermitteln diese Darstellungen nicht die Gesamtheit seiner Erscheinung: Orterer war eher klein und hager sowie im schulischen und öffentlichen Leben Münchens bekannt für seinen Zylinder und seinen Pelzmantel. So ausgestattet, erschien er gern in den zeitgenössischen Satiremagazinen.

Von der Ritter-v.-Orterer- Straße aus blickt man auf den Teil des heutigen Friedhofs, auf dem bis 1964 die erste Orterer-Schule stand. Der an Pfarrer Georg Oberreitmeier erinnernde Georgenweg führt zum rückwärtigen Teil der heutigen Schule © Clarissa Höschel

Seine Eloquenz war ebenso bewundert wie berüchtigt, seine Vehemenz im Beharren auf seinen Standpunkten auch. Wo diese ihre Wurzeln hatte, lässt sich erahnen, wenn man sich fragt, welche Werte der Orterer Schorsch aus seinen prägenden Wörther Kindheitsjahren in die große politische Welt mitgenommen hat. Geboren wurde er als einziger Sohn des Wörther Schullehrers Philipp Orterer in dem kleinen, längst abgerissenen Schul- und Lehrerwohnhaus an der heutigen Hörlkofener Straße.

Den Familiennamen Orterer hatte Vater Philipp, selbst kein Lehrerkind, aus Freinhausen bei Schrobenhausen mitgebracht, als er 1845 in die Wörther Schuldynastie Bartl/Bärtl/Pärtl einheiratete. Er war die treibende Kraft für den 1855 fertiggestellten (und inzwischen ebenfalls verschwundenen) Schulhausneubau, in dem auch der Orterer Schorsch fünf Jahre seiner Schulzeit verbrachte.

Philipps Frau Theresia, zwölf Jahre älter als er, war die Tochter des Wörther ludimagisters (Dorfsschullehrers) Franz Xaver Bärtl, der bis kurz vor seinem Tod (1844) die Wörther Schulgeschicke bestimmte. Xaver Bärtl wiederum war der Sohn des ludimagisters Antonius Pärtl, der sein bescheidenes Lehrergehalt mit Schmiedearbeiten aufbesserte.

Dessen Vater Georgius, der erste Wörther Pärtl, hatte bereits 1749 gewagt, sich an oberster Stelle über sein karges Gehalt zu beschweren. Damit führte der Orterer Schorsch die Lehrertradition bereits in der fünften Generation weiter.

Die 1959 am damaligen Schulgebäude angebrachte Gedenktafel schmückt heute den Haupteingang der Orterer-Schule. © Clarissa Höschel

Dass er weit über die Grenzen der Wörther Schule hinauswachsen konnte, lag an seiner außergewöhnlichen Begabung, seinem Fleiß und seiner Zielstrebigkeit. Und an Pfarrer Johann Kreuzmair (1806-1878): Als nämlich Philipp Orterer 1862 mit nur 39 Jahren starb, war Georg bereits Zögling der kostspieligen Scheyerer Studienanstalt. Da seine nun verwitwete Mutter diese Ausbildung nicht hätte bezahlen können, kümmerte sich Pfarrer Kreuzmair fortan um die Finanzierung. Vermutlich hat er auch mit dafür gesorgt, dass sein Schützling 1870 vom Militärdienst befreit wurde, um sein Studium der Altphilologie ungestört fortsetzen zu können.

Gut 100 Jahre nach Orterers Schulhausbau, am 28. September 1959, feierte die Gemeinde Wörth ihren berühmten Sohn mit einer Feierstunde in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste. Bei dieser Gelegenheit wurde das Schulhaus, das der posthum Geehrte selbst noch besucht hatte, mit einer Gedenktafel versehen.

Zu diesem Zeitpunkt war allerdings ein weiterer Schulneubau längst beschlossen. Für das dafür notwendige Grundstück hatte der damalige Pfarrer Georg Oberreitmeier (1912-2002) durch einen Grundstückstausch gesorgt. Auf ihn verweist der Georgenweg, der, abgehend von der Ritter-von-Orterer-Straße, zu Pfarrheim, Kindergarten und Sportanlagen der jetzigen Orterer-Schule führt. Denn dass die neu erbaute und 1962 eingeweihte Schule Orterers Namen tragen würde, das wurde bereits bei den Feierlichkeiten 1959 bekannt gegeben. Die Gedenktafel ist selbstverständlich mit umgezogen und ziert auch heute noch den Haupteingang.

Quellen

Archiv der Erzdiözese München-Freising; Zwischen Sempt und Isen – Heimatblätter des Erdinger Landkreises (Folge 7); Dürrwächter, Anton: Georg von Orterer. In: Hochland; Orterer, Georg: Selbstbiographie. In: Geistiges und künstlerisches München in Selbstbiographien; Albrecht, Dieter, „Orterer, Georg Ritter von“ in: Neue Deutsche Biographie 19; Chronik der Gemeinde Wörth.

Clarissa Höschel