Versuchter Mord: Verdächtiger in Wörth gesichtet

Fahndung der Polizei

von Timo Aichele schließen

Der 29-jährige Patrick Mößle soll einen Verkehrsunfall verursacht haben, um seine Ehefrau zu töten. Nach seiner Flucht aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg wurde er angeblich am Montagabend in Wörth gesichtet. Die Polizei bittet um Hinweise.