Wörth will Fairtrade-Town werden

Beispiele für fair gehandelte Waren zeigen die Mitglieder der Wörther Steuerungsgruppe, (v. l.): Ulla Dieckmann, Petra Schletter und Melanie Kollmannsberger. © Vroni Vogel

Wörth hat sich als erste Landkreisgemeinde auf den Weg gemacht, Fairtrade-Town zu werden.

Wörth – Damit übernimmt sie eine Vorreiterrolle unter den Kommunen und folgt der Stadt Erding nach, die diesen Schritt bereits erfolgreich gegangen ist.

Der Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht für diese Weichenstellung und für die Gründung einer Steuerungsgruppe. Ihr gehört SPD-Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann an, die sich seit vielen Jahren stark in die Bildungsarbeit einbringt. Grünen-Rätin Petra Schletter und Gemeindebürgerin Melanie Kollmannsberger sind weitere Mitglieder. Beide engagieren sich im Eine-Welt-Laden von Wörth, Kollmannsberger ist zudem bereits Mitglied in der Steuerungsgruppe des Landkreises.

Mit der Entscheidung des Gemeinderats wurde ein Signal für weltweit gerechte Löhne, hochwertige Bildungsperspektiven, nachhaltige Produktionsbedingungen und Waren sowie Arbeitsgesundheit, Geschlechtergerechtigkeit, Klimaschutz und Regionalität gesetzt. Wörth erfülle bereits „fast alle Kriterien“, um Fairtrade-Town zu werden, sagte Dieckmann im Gespräch mit unserer Zeitung.

Drei Geschäfte in der Gemeinde Wörth verkaufen schon Fairtrade-Produkte

So brauche man für die Zertifizierung etwa zwei Läden, die schon Fairtrade-Produkte verkaufen. In der Gemeinde habe man sogar drei Geschäfte: der Eine-Welt-Laden, der Edeka-Markt in Hörlkofen und der Wörther Dorfladen.

In der Schule in Wörth und im Kinderhaus Hörlkofen würden fair gehandelte Nikoläuse verteilt, und auch die Wörther Kirchengemeinde sei im Fairtrade-Projekt aktiv. Man benötige jetzt noch einen Verein und eine Gastronomie, die bei der Bewirtung Fairtrade-Produkte verwenden. „Da sind wir dran“, sagte Schletter. Auch wolle man beim gemeindlichen Neujahresempfang fair gehandelten Orangensaft ausschenken – ein weiterer Baustein, um zur Fairtrade-Town zu werden.

Bei den Angeboten zum Ferienprogramm oder anderen Projekten für junge Leute sei fairer Handel schon länger Thema, das weiter vertieft werden soll. Grundsätzlich gehe es darum, „die Länder auf der Südhalbkugel nicht auszubeuten und den Wohlstand darauf zu gründen“, erläuterte Schletter. Dies gelte auch für Handelspartner in Asien. Erklärtes Ziel sei „die Stärkung des Bauern, der am Anfang der Lieferkette steht“, ergänzte Kollmannsberger. Dies sei weltweit, aber auch bei der Regionalvermarktung entscheidend, die ebenfalls gefördert werde.

Steuerungsgruppe sucht weitere Mitstreiter

Die Eine-Welt-Einkäuferin verwies auf Kooperationen, etwa bei der Schokoladenherstellung mit Kakaobohnen aus Übersee und Milch aus Bayern. Fairer Handel sei die Devise – für importierte Produkte wie Reis, Schokolade und Tee, aber auch für Heimisches wie Honig und Getreide.

Das Bewusstsein, „was auf den Teller kommt“ mit Blick auf die Produktionsbedingungen, sei inzwischen stark geschärft, meinte Kollmannsberger. Hier könne man gut ansetzen, „um den Produkten eine Chance zu geben“. Nachhaltiges Arbeiten sei die Basis bei der Herstellung. „Fast alle Produkte sind in Bioqualität“, so Schletter.

Die Mitglieder der Steuerungsgruppe verwiesen zudem auf die genossenschaftliche Organisationsform. Frauen würden durch fairen Handel gefördert und seien gleichberechtigt. Das Trio lädt alle Interessierten ein, beim Aufbau der Fairtrade-Town Wörth mitzuwirken. „Wir sind offen für Ideen“, so Dieckmann.

VronI Vogel