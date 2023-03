Wörther Megaprojekt Bildungszentrum

So sieht’s irgendwann aus: Neben der Generalsanierung der Schule samt Erweiterungsbauten und integriertem Ganztagesbetreuungszentrum soll eine 2,5-fach-Schul- und Vereinssporthalle gebaut werden © Büro Grotz

Schulerweiterung, Ganztag mit großer Küche und Sporthalle – das alles ist im Bildungszentrum Wörth geplant. Die Gesamtkoste betragen 59 Millionen Euro.

Wörth – Zwei Jahre hatte die Vorbereitung in Anspruch genommen, jetzt wurde es spannend für die Bürger in Wörth: Das Raumfunktionskonzept für ein generationsübergreifendes Großprojekt rund um die Orterer Schule wurde am Montagabend in einer Sondersitzung des Gemeinderats vorgestellt. Es geht um nichts weniger als die Planung eines Zentrums für Bildung, Betreuung, Sport und Freizeit zusammen mit der Grund- und Mittelschule, die mit einer nachhaltigen Generalsanierung des Bestands plus Erweiterungsbauten zukunftsfähig gemacht werden soll.

Zum dreiteiligen Konzept gehören neben der Schulerweiterung ein integriertes Ganztagesbetreuungszentrum sowie der Neubau einer 2,5-fach-Schul- und Vereinssporthalle. Das Konzept, das vom Architekturbüro Grotz mit aussagekräftigen Filmen präsentiert wurde, kam im Gremium bestens an.

Auch ein Finanzierungsmodell wurde vorgestellt. Bei Gesamtkosten von gut 59 Millionen Euro, einer staatlichen Förderung von rund 19 Millionen, 13 Millionen an kommunalen Eigenmitteln aus den Rücklagen, wären etwa 27 Millionen mit Krediten von der Gemeinde ab 2030 über 30 Jahre zu finanzieren.

Mit Blick auf solide Rücklagen, Fördertöpfe und eine detaillierte Finanzierung, die viele Eventualitäten und Kostensteigerungen berücksichtige, sei die Umsetzung machbar, bestätigte Kämmerer Karl Fürmetz. Für Wolfgang Behn (SPD) war „klar, dass es um diese Größenordnung geht“, handle es sich doch um eine „Riesennummer“. Behn zuversichtlich: „Das kriegen wir hin.“

Zurückhaltend reagierte Michaela Eckmayer (ÜPWG), die zwar von der Planung angetan war, sich aber bezüglich des Kostenvolumens „verunsichert“ zeigte: „Ich weiß nicht, ob wir das als Kommune wuppen können“. CSU-Rat Anton Erl (CSU) wies darauf hin, dass sich der bauliche Prozess über einige Jahre hinziehe und pochte darauf, dass wegen der knappen Kinderbetreuungsplätze dieser Bereich nicht zu spät verwirklicht werden dürfe.

Stellten das Konzept vor (l., v. l.): Peter Hähnlein, Ulla Dieckmann, Ralf Grotz, Andrea Klenner-Felbinger, Karin Doberer und Kämmerer Karl Fürmetz. © Vroni Vogel

Laut Modell ist eine Umsetzung in drei Etappen von Mitte 2025 bis Anfang 2031 vorstellbar, wobei die Turnhalle mit etwa 14,7 Millionen Euro zuerst gebaut werden müsste, um logistisch den Betreuungs- und Unterrichtsbetrieb samt Containerzwischenlösung lückenlos zu ermöglichen.

Bei der Generalsanierung der Schule sollen in beide bestehende Turnhallen Zwischendecken eingezogen werden. In der kleinen Turnhalle sollen Schulkindergarten und Hort, in der großen der Mittelschulbereich untergebracht werden.

Zentraler Bestandteil ist das von Karin Doberer entwickelte Raumkonzept „Lernlandschaften“, bei dem die Architektur maßgeblich dazu beiträgt, eine passgerechte Lebenswelt für Kinder und Jugendliche zu schaffen, die immer länger in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen verweilen. Flure werden zu Aufenthaltsbereichen mit sogenannten Marktplätzen umgestaltet. Vorgesehen ist auch ein geräumiges und helles Schülerrestaurant samt großer Küche zur Mittagsbetreuung – „das Herzstück der Schule“, wie es Doberer nannte. Ob Klassenzimmer und Funktionsräume, teils mit gemeinsamen Nutzungsmöglichkeiten, großzügige Begegnungsbereiche, aber auch bauliche Abgrenzungen enthält das Konzept.

Der Gesamtkomplex soll an ein gemeindliches Nahwärmenetz angeschlossen werden. Vize-Bürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) sprach von einer „Planung für die Zukunft“ und unterstrich: „Wir müssen die Schule anpacken.“ Sie verwies auf neue Baugebiete und das Recht auf einen Ganztagesplatz ab 2026. Zudem würde das kommunale Kinderhaus entlastet.

Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) sagte: „Das Konzept mit den Projektbündeln finde ich absolut zukunftsgerichtet. Wichtig ist mir, eine Lösung zu finden, die der Gemeinde noch ausreichend Handlungsspielraum für andere Themen lässt.“ Schulleiterin Andrea Rappold war von der Planung begeistert und sagte: „Ich freue mich total, dass es endlich konkret wird und dass wir mitarbeiten dürfen.“ Jetzt werden sich die Fraktionen nochmal beraten. Nach den Osterferien soll eine Entscheidung getroffen werden.