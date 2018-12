Erding verlässt Mittelschulverbund

Die Stadt Erding ist aus dem Mittelschulverbund mit Wörth, Finsing und Oberding ausgetreten. Die verbleibenden Gemeinden wollen den Verbund beibehalten.

Hörlkofen/Wörth – Der Schulausschuss Wörth hat in seiner Sitzung am Donnerstag eine praktikable Lösung vorgestellt. Man habe sich mit den verbleibenden Mitgliedsgemeinden kurzgeschlossen, informierte Bürgermeister Thomas Gneißl. Alle drei Kommunen seien sich einig, den Mittelschulverbund beibehalten zu wollen. Rechtlich sei dies möglich. Die Prognosen von Schulamt und Regierung von Oberbayern seien ebenfalls positiv gewesen.

In der Sitzung passte man den Kooperationsvertrag an die neuen Bedingungen an. „Es wird keine spürbaren Veränderungen geben“, so Gneißl. Eine Begründung der Stadt Erding, weshalb sie den Verbund verlässt, sei, dass man so die eigenen Mittelschulen in Altenerding und Erding schützen wolle. Schüler aus Erding sollten nicht anderen Schulstandorten zugewiesen werden. Derzeit werden vier Schüler aus Erding an der Wörther Mittelschule unterrichtet. Der Beschluss trete zum 31. Juli 2019 in Kraft.

Der Mittelschulverband Finsing hat das Thema Kooperationsvertrag am Dienstag, 11. Dezember, in der Sitzung der Schulverbandsversammlung auf der Tagesordnung. Neben der Weiterführung des Mittelschulverbunds geht es auch um den Umbau der Mensa. Beginn ist um 14 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Neufinsing.

