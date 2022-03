Schild für den Weiherkiosk sorgt für endgültiges Aus

Ab April neuer Pächter im Sportheim: SV Wörth und alter Wirt gehen im Streit auseinander

Der neue Pächter: Uli Hafner (M.) übernimmt das Wörther SV-Heim. Die beiden Vereinsvorsitzenden Adi Hundhammer (r.) und Robert Maier (l.) sind froh über seine Nachfolge. © Vroni Vogel

Der Sportverband und Mieter Gusiotis trennen sich im Unschönen. Die Beschriftung einer Tafel sorgte schließlich für den letzten Rest.

Wörth - Schon wieder ein Pächterwechsel im Wörther Sportheim: Im Streit gehen Wirt Georgios Gusiotis und der SV Wörth auseinander. Beide Seiten lassen sich anwaltlich vertreten. Ab 1. April wird das SV-Heim von einem neuen Pächter betrieben.

SV-Vorsitzender Adi Hundhammer berichtet unserer Zeitung, er habe immer wieder das Gespräch gesucht. Im Verlauf der Auseinandersetzung sah sich Hundhammer „Drohungen und Beleidigungen“ ausgesetzt. In Absprache mit den Abteilungen, dem Vorstand und dem Vereinsausschuss sei dem Wirt nun mit einstimmigem Beschluss zum 9. August mit einer sechsmonatigen Frist gekündigt worden, erläutert der SV-Vorsitzende. Grund dafür sei unter anderem die langen Schließung der Gaststätte, weil der Wirt die Vertragsvereinbarungen nicht eingehalten und „ohne Absprache mit dem Verein“ seine Öffnungszeiten selbst bestimmt habe.

Streit um Wirtshaus samt Wohnung: Wirt fühlt sich „in die Pfanne gehauen“

Die Kündigung betreffe sowohl die Wirtschaft als auch die dazugehörige Wohnung. Zur Gaststättenübergabe am 28. Februar sei der Wirt nicht erschienen, diese erfolgte erst eine Woche später. Bei der Wohnung, die von einer rumänischen Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern und Gusiotis’ Vater bewohnt werde, gelte es mit Rücksicht auf die Kinder eine „einvernehmliche Lösung möglichst ohne Räumungsklage“ zu finden, so Hundhammer. Der Verein sei kurzfristig informiert worden, dass die Wohnung nicht freigegeben werde. Dabei hätte der Pächter ein halbes Jahr Zeit gehabt, das zu regeln, habe sich aber „nicht gekümmert“.

Das sieht Gusiotis völlig anders. Die Zusammenarbeit mit dem SV Wörth sei „die größte Enttäuschung“ seines Lebens. „Mir fehlen die Worte.“ Der SV-Vorstand habe „viel in den Mund genommen und nichts gemacht“. Vom Verein sei „null“ Unterstützung gekommen – „sehr erbärmlich“, kommentiert Gusiotis, der auch ein griechisches Lokal in Erding führt, erbost. „Wir haben immer unsere Arbeit gemacht und es nicht verdient, so in die Pfanne gehauen zu werden.“

Schild vor Wirtshaus bringt Fass schließlich zum Überlaufen

Schild für den Weiherkiosk sorgt für endgültiges Aus

Dieses Schild am Wörther SV-Heim, das Wirt Georgios Gusiotis aufstellte, brachte das Fass zum Überlaufen. © SV Wörth

Während der Öffnungszeiten seien nicht die Vereinsmitglieder im Lokal gesessen. Stattdessen sei es beispielsweise der Wörther Maibaumverein gewesen, der „alles Menschenmögliche“ unternommen habe, um den Betrieb zu unterstützen. In der Wohnung seien seine Mitarbeiter untergebracht. Gusiotis will versuchen, dass der Familie die Wohnung bis Schuljahresende zur Verfügung steht. Sonst müsse sie sofort zurück nach Rumänien. Das massive Zerwürfnis war nicht vorauszusehen. Der Gastronom „in dritter Generation“, hatte im September 2019 das Sportheim in Wörth übernommen und mit viel Engagement in ein ansprechendes Speiselokal verwandelt. Bis März 2020 war geöffnet, dann musste das Lokal wegen Corona schließen. Diese schwierige Situation habe der Verein akzeptiert, betont SV-Chef Hundhammer.

Ab September 2020 sei unter Pandemie-Auflagen zunächst wieder offen gewesen. Das Fass zum Überlaufen brachte ein Schild vor dem SV-Heim mit dem Hinweis, dass ab 10. Mai bis Ende August 2021 geschlossen sei mit dem Zusatz: „Gerne könnt ihr uns aber am Weiher Kiosk besuchen– euer Ilios Team.“ Am Wörther Weiher ist Gusiotis Kioskpächter.

Bürgermeister Thomas Gneißl bedauert unschönes Ende des Pachtvertrags

Die Gemeinde als Verpächter sei „durchaus zufrieden“ mit seiner Arbeit, die über einen „gültigen Pachtvertrag“ weiterlaufe, informiert Bürgermeister Thomas Gneißl. Er bedauert, dass das Pachtverhältnis mit dem Wörther Sportverein so unschön zu Ende gegangen sei. Die Schließung des Sportheims sei „ohne Kommentar“ und Rücksprache mit dem Verein erfolgt, unterstrich der Wörther SV-Vorsitzende Hundhammer. Der Wirt habe seine Entscheidung mit staatlichen Corona-Förderungen begründet, die es ihm nicht ermöglichten, wieder zu öffnen, erläutert der SV-Chef kopfschüttelnd. Später sei nur sporadisch offen gewesen.

Der Verein habe sich eine Genehmigung vom Landratsamt besorgt und sich während des Spielbetriebs fünf Monate lang mit Selbstversorgung beholfen.



Georgios Gusiotis hat zu alledem eine konträre Meinung. Es sei mit Hundhammer vereinbart worden, dass er das Geld aus dem Sommerbetrieb am Kiosk in den Wintermonaten wieder in der SV-Taverne einsetze. Er habe in den zwei Jahren trotz Corona seine Miete „immer pünktlich“ bezahlt, betonte der Wirt. Der von ihm präsentierte Nachmieter sei abgelehnt worden. Dieser sei für den Verein „nicht akzeptabel“ gewesen, sagt Hundhammer dazu.

Nachfolgepächter stammt vom Wörther „Klösterl“

Eingeklagt werden soll auch die Erstattung des beschädigten SV-Bestandsmobiliars, das im Freien gelagert worden sei. Der SV hat mit dem Wirt vom Wörther „Klösterl“, Uli Hafner, bereits einen Nachfolgepächter gefunden, der auch die Platzpflege übernehme. Das stark renovierungsbedürftige „Klösterl“ soll dann geschlossen werden. Wenn Hafner das Wörther Sportheim zum 1. April übernimmt, hat er zwar eine Wirtschaft, aber keine Wohnung. Nach dem häufigen Pächterwechsel im Wörther Sportheim bleibt zu hoffen, dass es jetzt glückhaft weitergeht.

Vroni Vogel

