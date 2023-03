Nix wia Ärger mit den Behördenbeamten

Von: Hans Moritz

Brechend voll war der Saal des Gasthofs zum Schex am Freitagabend. © Hans Moritz

60 ist der Schexn-Toni während der Corona-Pandemie geworden, doch an Elan hat Anton Silbernagl nicht verloren.

St. Wolfgang – Auch die spitze Zunge funktioniert einwandfrei. Zu erleben war das beim Starkbierfest in St. Wolfgang, wo der Schex im berstend vollen Saal seine Pointen abfeuerte – nicht alle politisch korrekt, was auch mal sein darf. Schnell wurde deutlich, mit wem der Gastronom hadert: mit Ministerpräsident Markus Söder – und noch stärker mit den Behördenbeamten.

Denn sie „lösen Probleme völlig einfach, unbürokratisch, vorausschauend, voller Enthusiasmus, ganz pragmatisch, indem sie stets neue Vorschriften, Verbote und Bußgelder verhängen und ständig die Steuern für die Menschen erhöhen, die viel arbeiten“.

Über (die im Saal anwesende) Sozialministerin Ulrike Scharf sagte der Schex: „Über die Uli liest man ja nur das Allerbeste, zumindest wenn man auf ihre Homepage geht.“ Sie habe ihn auch animiert, das Starkbierfest wiederzubeleben. Doch um ein Haar hätte er es sein lassen, „weil die Uli gsagt hat, dass sie den Söder mitbringt“. Sein Urteil: „Den mog i ned, den brauch i ned.“ Sein Vorschlag: Der Wiesmaier Hans aus Fraunberg wäre als „echter Bayer und gestandenes Mannsbild besser geeignet“.

Insgesamt sei die CSU nicht zu beneiden: „Fürn Söder brauchst normal an andern, den neia Generalsekretär dead’s am besten a austauschen, und in St. Wolfgang brauch ma an Bürgermeisterkandidaten.“

Dem ebenfalls anwesenden Erdinger OB Max Gotz bescheinigte der Schex unverändert einen Tunnelblick. Der Rathaustunnel sei aber schon wichtig, weil man es den Behördenbeamten wahrlich nicht zumuten könne, „dass sie auf da Strass’ mehrmals am Tag mit der Realität konfrontiert werden“.

Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz, gleichfalls im Publikum, wies er darauf hin, „dass wir beide am gleichen Tag Geburtstag haben, am 23. April“. Das sei zugleich der Tag des Bieres. „Aber wenn i di oschau, dann moan i eher, des is der Tag des Kracherls.“

Als Wirt spürt der Schex den Fachkräftemangel. Den verortet er aber auch im Gesundheitswesen, im Handwerk – „und vor allem in unserer derzeitigen Regierung“.

Den Grünen – keiner von ihnen hatte den Weg in die Hofmark gefunden – unterstellte er, so lange den Klimawandel herbeigeredet zu haben, dass er nun da sei. Es sei aber falsch, die Grünen als reine Verbotspartei zu bezeichnen, „denn den Cannabis-Konsum wolln’s erlauben“. Mit Blick auf die möglichen Folgen meinte er: „Es gibt eh immer mehr Hirngeschädigte.“

Den neuen Ernährungstrend mit Insekten im Essen konnte der Schex nicht unerwähnt lassen, zumal das eine Alternative zum Fleisch sein solle. „Da ist vieles noch nicht geklärt: „Wie viel Stallfläche braucht ein Mehlwurm, wie schaut es aus mit Kastenhaltung, Freilauf oder auf Stroh?“

Dem – wiederum anwesenden – FW-Landtagsabgeordneten Benno Zierer gratulierte er zu gleich fünf Söhnen, schob aber als Vater von vier Mädchen hinterher: „Wennst magst, zeig i Dir, wie man Töchter macht.“

Wirt Anton Silbernagl (r.) hatte zum Starkbierfest mit Politikerderblecken geladen. Und dabei nahm er kein Blatt vor dem Mund. Besonders mit Rot-Grün, aber auch Markus Söder haderte er. © Hans Moritz

Mit Blick auf Manfred Slawny von der SPD kehrte beim Schexn-Toni die Erinnerung zurück, dass man mal bei „Wetten dass?!“ mitmachen wollte und aus 100 Blaskapellen auf Anhieb die Dorfener rauskennen würde. Nach der Brau-Panne beim Volksfest Taufkirchen könne er sich eine erneute Bewerbung vorstellen: „Dass ma von 100 Volksfestbieren des Taufkirchner sofort aussa kenna.“

Auch den Streit um eine Asylunterkunft und die XXL-Pläne eines Bauträgers in seiner Gemeinde konnte Anton Silbernagl nicht unkommentiert lassen: „Des Baugebiet beim Schiller drom, des werd jetzt in Angriff gnumma. Da gibt’s schon über 300 Anmeldungen aus der ganzen Welt.“

Am Ende seines Derbleckens landete der Schex wieder bei Corona. Er habe sich gewundert, warum er beim Lockdown sofort 15 000 Euro Soforthilfe vom Staat bekommen habe. „I hob mi nimmer auskennt, ob i jetzt Gast- oder Landwirt bin, weil ma da Staat a Geld schenkt.“ Doch sein Weltbild sei schnell wieder in Ordnung gekommen. „Denn mir ham des Geld Gott sei dank wieder zruckzahln deafa.“

Nicht minder gschnappig war Patrizia Müller, die sich freilich weigerte, St. Wolfganger zu derblecken. Immerhin arbeite sie in der Gemeinde und sei mit einem Gemeinderat verheiratet. Schlimmstenfalls könne sie daheim ausziehen und werde arbeitslos. „Dann kunn i ja bei de Flüchtling einziehen, weil dann bin i ja quasi a asylsuchend“, unkte sie. Sie nahm sich lieber den Wirt selbst vor. „De meisten Tage hast zug’sperrt, und wennst auf hast, dann kocht der Lebzelter Sepp vo Dorfa.“ Und zur Einweihung der kleinen Goldach-Brücke seien nur deswegen so viele Ehrengäste gekommen, „weil s’ wohl Angst ham, dass sie die Einweihung der Bruck z’Dorfa nimmer erlebn“.

Besonderer Gast war Liedermacher Werner Meier, der das Garteln besang und die Künstliche Intelligenz eher als Chance sieht: „Lieber künstlich intelligent als natürlich blöd.“ Und auch mit der kulturellen Aneignung habe er kein Problem – „das sorgt für Vielfalt“.

Einen pfundigen Rahmen bot die Blaskapelle St. Wolfgang, die bis in die Nacht aufspielte.