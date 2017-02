Im Leben nie verzagt

Maria Berger aus Schmidberg hat ihren 90. Geburtstag gefeiert. Der verlief etwas anders als geplant.

St. Wolfgang – Feiern wollte die Emmer Mare, wie Maria Berger genannt wird, ihren 90. Geburtstag eigentlich nicht. Aber da hatte sie die Rechnung ohne ihre Familie gemacht. Die ließen die Mutter und Oma nämlich zuhause hochleben.

Maria Berger hat ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen erlebt. Dennoch hat sie nie verzagt und ist im Aussehen jung geblieben. Maria Berger ist in Burgrain beim Fuchs’n geboren. Dort verbrachte sie ihre Kindheit und musste bis zu ihrer Heirat im elterlichen Anwesen mithelfen. Vor 70 Jahren heiratete sie ihren mittlerweile verstorbenen Ehemann Ludwig und zog in den Emmerhof in Schmidberg ein. Die beiden bekamen vier Söhne, Ludwig, Robert, Alfred und Peter, sowie Tochter Marlies. Später führten sie die Landwirtschaft im Nebenerwerb weiter. Mittlerweile gehören sechs Enkel und acht Urenkel zu ihrer Familie.

Vor 20 Jahren verstarb ihr Mann Ludwig, vor zehn und acht Jahren die Söhne, Peter und Robert. Dies waren schwere Schicksalsschläge für sie, von denen sich die Jubilarin bis heute nicht ganz erholt hat. ar