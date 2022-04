Leonhard F. Seidl stellt seinen neuen Roman vor

Von: Michaele Heske

Teilen

Autor aus Isen: Der 45-jährige Leonhard F. Seidl hat für seine Arbeit schon zahlreiche Preise und Stipendien erhalten. © Michaele Heske

Isen - Der Autor Leonhard F. Seidl liest heute, 29. April, um 19 Uhr im Gemeindesaal Isen aus seinem neuen Roman „Vom Untergang“. Die Geschichte ist eine Mischung aus Fiktion und Wirklichkeit.

Auf den ersten Blick sieht es wie eine Idylle aus: Der Philosoph Oswald Spengler, berühmt für sein Werk „Der Untergang des Abendlandes“, geht zum Fischen. Im Sommer 1922 spaziert er im oberbayerischen Markt Isen mit dem dortigen Forstrat Georg Escherich und einem kleinen Buben namens Seppl zum Schindeldach – und die schillernde Szene, die Leonhard F. Seidl daraus entwickelt, ist allein schon die Lektüre seines neuen Kriminalromans wert.

Spengler ächzt, wankt, lügt. Der Philosoph gibt kein gutes Bild ab, dabei ist er doch aus München angereist, um mit dem Isener Forstrat einen hehren Plan zu schmieden. Denn beiden Männern geht es um sehr viel größere Fische als ein paar Forellen.

Der Förster hatte in den Jahren zuvor unter dem Dach einer „Organisation Escherich“ republikfeindliche Einwohnerwehren gegründet, und Spengler erkennt in ihm jemanden, der seinen Ideen einer manipulativen Lenkung der Presse Nachdruck verleihen könnte. Denn für Spengler ist ein Pressefeldzug „die Fortsetzung oder Vorbereitung des Krieges mit andern Mitteln“.

Und die in seinen, den rechtsgerichteten Kreisen als schändlich geschmähte Weimarer Republik soll schließlich mit allen Mitteln bekämpft werden.

Die große Geschichte sei immer auch im Kleinen zu finden, so der Schriftsteller. Die nationale und globale Dimension in lokalen Ereignissen und Begegnungen nachzuspüren und aufzuzeigen, ist Seidls Methode. Schon in früheren Büchern hat er Realität und Fiktion verwoben. Zuletzt in seinem Schelmenroman „Der falsche Schah“, der in Rothenburg ob der Tauber spielt, oder im Kriminalroman „Fronten“, in dem er den mörderischen Amoklauf in Dorfen 1988 aufgegriffen hat.

„Vom Untergang“ ist ein spannendes Machwerk komplexer Beziehungen – eine Erinnerung an eine vergangene Zeit, die – wie gemeinhin bei der Vergangenheit – nicht spurlos verschwunden ist, sondern spürbar nachwirkt. MICHAELE HESKE