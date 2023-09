Eurofighter sorgt in München für Aufsehen - Flughafen erklärt den Grund für die Landung

Von: Lisa Metzger

Ein Eurofighter der Bundeswehr ist am Flughafen München gelandet und wenige Stunden später wieder gestartet. Das ist der Grund für den seltenen Besuch.

München - Passagieren, die am Mittwoch am Münchner Flughafen Franz-Josef-Strauß auf ihre Flüge warteten, dürften sich über einen nicht ganz alltäglichen Anblick gewundert haben: Ein Eurofighter der Bundeswehr ist am Mittwoch (6. September) gegen 14:30 Uhr am Münchner Airport gelandet. Noch am selben Tag, gegen 20:15 Uhr stieg die Maschine dann wieder in die Luft.

Ein Eurofighter der Bundeswehr ist am Mittwoch auf dem westlichen Vorfeld des Flughafens München entlang gerollt. © Michael Fritz, Flughafen München Gmbh

Warum der Eurofighter in München ist: Es gibt einen einfachen Grund

Laut dem Pressebüro des Münchner Flughafens war der Grund für die Anwesenheit des Militärflugzeugs vor allem eine präventive Maßnahme. „Um für Notfälle gewappnet zu sein, übt die Luftwaffe in regelmäßigen Abständen Landungen, Betanken und Starts auf großen zivilen Verkehrsflughäfen – so auch in München“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (6. September).

Ganz ungewöhnlich sei ein solcher Militärgast an zivilen Flughäfen also nicht. Vor allem seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der nach wie vor andauert, haben solche Übungen zugenommen.

Werden Urlauber und Reisende künftig öfter mit dem Anblick von militärischen Kampfflugzeugen konfrontiert? „Aktuell liegen uns keine weiteren Anmeldungen dieser Art vor“, sagt Flughafen-Pressesprecher Wilhelm Robert auf Nachfrage von tz.de.

