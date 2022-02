„Wir fahren zweigleisig“: Tormaschine FC Wacker München visiert Bezirksliga-Aufstieg an

Von: Vinzent Fischer

Musste in der Hinrunde lediglich eine Niederlage hinnehmen: Der Kreisliga-Tabellenführer FC Wacker München. © FuPa/Florian Bamminger

Der FC Wacker München ist die Erfolgsmannschaft in der Kreisliga München 2. Der Tabellenführer um Vorstand Florian Bamminger arbeitet auf das Ziel Bezirksliga hin.

München - Der FC Wacker München hat eine überzeugende Hinrunde hinter sich. Nach 15 absolvierten Partien und lediglich einer Niederlage steht der Verein an der Tabellenspitze der Kreisliga München 2. Insbesondere die Offensive wusste bei Wacker in der Hinrunde zu begeistern - sagenhafte 58 Tore hat das Team von Trainer Florian Hahn erzielt. Großen Anteil an der Tormaschinerie hat Kapitän Norbert Bzunek. Der ehemalige Jugendspieler des TSV 1860 München hatte im Laufe seiner Karriere sogar ein Angebot der polnischen Nationalmannschaft vorliegen.

„Uns fehlen 16 Spieler“ - FC Wacker München bezwingt Bezirksligisten trotz aller Widrigkeiten

Die Vorbereitung läuft auch beim FC Wacker München auf Hochtouren. Zahlreiche Langzeit-Verletzte plagen den Verein, weiß Vorstand Florian Bamminger zu berichten: „Uns fehlen insgesamt 16 Spieler mit Startelf-Potenzial.“ Durch die angespannte Personal-Situation kamen in den ersten Testspielen Spieler aus der 2. Mannschaft zum Einsatz. Ein Qualitätsverlust machte sich dadurch allerdings nicht bemerkbar, ganz im Gegenteil: Alle drei bisherigen Vorbereitungsspiele entschied Wacker für sich - darunter auch die Partien gegen die Bezirksligisten FC Hertha München und den SV Waldperlach.

Auch deshalb ist Bamminger mit der Vorbereitung bislang „sehr zufrieden.“ Verbesserungspotenzial sieht der Vorstand noch im Aufbauspiel. „Dort können und werden wir uns noch verbessern“, kündigt er an. Es handle sich dabei allerdings lediglich um „Kleinigkeiten“, versichert Bamminger. Am Kader für die Rückrunde will der Vorstand nichts mehr verändern, auch wenn der FC Wacker den Abgang eines Ex-Profis hinnehmen muss.

Ex-Profi Radulovic wechselt in die Bayernliga

Luka Radulovic kam erst im Sommer und sollte den kurzfristig abgewanderten Abwehrchef Julian Koller ersetzen. Der 31-Jährige kam bereits in der österreichischen Bundesliga zum Einsatz und wechselt zum Bayernligisten SV Donaustauf. „Er hat sich zunächst nur bei uns fit gehalten und uns bis zur Rückrunde ausgeholfen“, erklärt Florian Bamminger. „Als das Angebot von Donaustauf kam, wollten wir ihm daher keine Steine in den Weg legen.“

„Großes Vertrauen“: FC Wacker München verlängert mit Trainer Florian Hahn

Nach der starken Hinrunde zählt der FC Wacker München zu einem der Top-Favoriten auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Florian Bamminger fordert dennoch, „seriös an die Sache ranzugehen. Wir haben viele Verletzte, bei denen es unklar ist, ob sie rechtzeitig fit werden.“ Dennoch bereitet sich der Verein auf den Aufstieg vor. „Wir fahren zweigleisig“, gibt der Vorstand einen Einblick in die Planungen für die kommende Spielzeit. Trainer Florian Hahn wurde bereits im Oktober mit einer Vertragsverlängerung belohnt - diese beinhaltet die Option auf ein weiteres Vertragsjahr im Falle eines Aufstiegs.

Haben den Bezirksliga-Aufstieg mit dem FC Wacker München im Visier: Chefcoach Florian Hahn (r.) und sein Co-Trainer Patrick Höhn. © FuPa/Florian Bamminger

Das letzte Testspiel des FC Wacker München steigt am 13. März gegen den TSV Großhadern, exakt eine Woche vor dem Rückrundenauftakt gegen den SV Laim. „Ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft und das Trainerteam. Wir rechnen uns schon was aus“, versichert Florian Bamminger, der zugleich mahnt: „Träumen darf man, aber wir müssen in den Spielen weiter sehr viel Gas geben.“ (Vinzent Fischer)