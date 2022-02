Beben beim FFC Wacker München: Cagla Korkmaz beendet Spielerkarriere und wird Cheftrainerin

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Hängt ihre Fußballschuhe an den Nagel und gibt künftig beim FFC Wacker München als Cheftrainerin den Kurs vor: Ex-Nationalspielerin Cagla Korkmaz. © Imago / foto2press

Die Regionalliga-Fußballerinnen des FFC Wacker München haben eine neue Cheftrainerin. Cagla Korkmaz (31) leitet in Zukunft die Geschicke von der Seitenlinie aus.

München - Trainer-Wechsel beim Regionalliga-Team des FFC Wacker München: Cagla Korkmaz steigt auf und übernimmt das Amt als Cheftrainern der Fußballerinnen von Salah Gahlul. Die 31-Jährige war bislang spielende Co-Trainerin und hängt überraschend mit sofortiger Wirkung ihre Fußballschuhe an den Nagel. Von 2014 bis 2020 spielte Korkmaz bei verschiedenen Stationen in der 2. Frauen-Bundesliga, zudem absolvierte sie 40 Länderspiele für die türkische Nationalmannschaft.

FFC Wacker München: Korkmaz konnte sich als Co-Spielertrainerin „zu wenig einbringen“

Korkmaz ist trotz der großen Verantwortung voller Vorfreude. „Nachdem ich die Rolle als Co-Trainerin übernahm, wurde mir schnell klar, dass ich als Co- und Spielertrainerin noch zu wenig analysieren und mich einbringen kann“, erklärt die 31-Jährige in der Vereinsmitteilung. Als Cheftrainerin kann sich Korkmaz nun vollständig ausleben. Eine zusätzliche Tätigkeit als Spielerin kam für sie allerdings nicht mehr in Frage. „Auf dem Weg, unsere Regionalliga-Mannschaft weiter nach vorne zu bringen, ist es nun wichtig, dass ich weniger Fokus auf mich als Spielerin, sondern als Trainerin bringen kann“, begründet die Ex-Nationalspielerin den „großen Schritt.“

Erst seit dieser Saison war Korkmaz Co-Spielertrainerin beim FFC Wacker München. „Ich bekomme unglaublich viel Vertrauen vom Verein, was mir sehr gut tut“, sagte die 31-Jährige im LIVE-Interview mit Fussball Vorort im September vergangenen Jahres. Der FFC sei eine „junge Mannschaft mit großen Zielen.“ Deshalb müsse sie „Verantwortung übernehmen, auch durch meinen Lebenslauf und durch meine Erfahrung.“

FFC Wacker München besetzt gleich drei Trainerposten auf einmal neu

Als Ziel gab der Verein eine Platzierung unter den ersten vier Mannschaften aus. Momentan steht der FFC Wacker München lediglich auf dem fünften Tabellenplatz in der Frauen-Regionalliga Süd. Sechs Punkte trennen die Fußballerinnen von Tabellenführer Weinberg.

Doch nicht nur beim Regionalliga-Team kam es zu einer Personal-Rochade. U16-Trainer Sebastian Wiese übernimmt zusätzlich die Landesliga-Fußballerinnen des FFC. Matjaz Klampfer verlässt die U17 und wird von Jugendleiter Max Steffen ersetzt. Dass gleich drei Trainerposten auf einen Schlag neu besetzt werden, ist zumindest ungewöhnlich. Ob die Maßnahmen Erfolg haben, wird sich insbesondere beim Regionalliga-Team schnell zeigen. (Vinzent Fischer)