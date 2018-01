Mit Messer zum Check-In

32-Jährige am Flughafen kontrolliert

Mit einem in Deutschland verbotenen Butterflymesser kam eine Frau (32) zum Check-In am Flughafen.

Flughafen - Ein in Deutschland verbotenes Butterflymesser hatte eine 32-Jährige aus Nördlingen in ihrem Rucksack. So erschien sie am Mittwochmittag zum Check-In im Terminal 1 am Flughafen München, berichtet Harald Lindacher von der dortigen Polizeiinspektion.

Bei der Sicherheitskontrolle fiel den Kontrolleuren das Messer auf. Beamte der Polizeiinspektion Flughafen wurden hinzugerufen und stellten den verbotenen Gegenstand sicher. Die Frau aus Nördlingen wird wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt.

