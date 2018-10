22-Jähriger erschießt Mann auf Straße von Los Angeles - böse Überraschung am Münchner Flughafen

Damit hat er nicht gerechnet

Er soll in Los Angeles einen Mann auf offener Straße kaltblütig erschossen haben – am Münchner Flughafen erlebt er eine böse Überraschung.

Flughafen – Mit einer derart schnellen Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden weltweit hatte der gebürtige Iraner wohl nicht gerechnet.

Nach der Tat am Dienstag vor einer Woche verbrachte er laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei ein paar Tage in Mexiko und wollte danach über München und Wien nach Teheran reisen. Auf einen Tipp der kalifornischen Behörden hin wurde der Mann am Sonntag aber am Flughafen München abgefangen.

L.A.-Killer am Flughafen München gefasst - 3100 Dollar im Schuh

Bei seiner Ankunft im Erdinger Moos ging es für den US-Bürger direkt zur Wache der Bundespolizei im Terminal 2. Nun sitzt er in Auslieferungshaft. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten im Schuh des 22-Jährigen versteckt noch 3100 US-Dollar und Marihuana.

Die kalifornischen Behörden hatten erst wenige Stunden zuvor mit der internationalen Suche nach dem 22-Jährigen begonnen und ihn telefonisch in München angekündigt. Der gebürtige Iraner wird des Mordes verdächtigt. Er soll am Abend des 23. Oktober in einem Stadtteil von Los Angeles einen Mann auf offener Straße erschossen haben.

Eine Polizeistreife war offenbar einem Notruf nachgegangen und hatte das Opfer mit mehreren Schussverletzungen tot auf einer Straße liegend gefunden. Anschließende Zeugenbefragungen hatten wohl einen eindeutigen Hinweis auf den jetzt in München Festgenommenen ergeben.

Im Laufe der Fahndungsmaßnahmen hatten die US-Behörden den 22-Jährigen dann offensichtlich ein paar Tage nach der Tat in Mexiko zugebracht, am Samstag flog er nach München. Die deutschen Bundespolizisten wurden telefonisch um Festnahme des Mordverdächtigen gebeten.

