Flughafen München: Mann dringt in verbotenen Bereich ein - Polizei reagiert sofort

Im Terminal 2 am Münchner Flughafen wurde die Abfertigung gestoppt

Terminal 2

Ein Mann ist am Münchner Flughafen unberechtigt in einen verbotenen Bereich am Terminal 2 eingedrungen. Der Flughafen hat die Abfertigung gestoppt.

Update um 21.32 Uhr: Die Polizei konnte die männliche Person stellen und hat sie in Gewahrsam genommen. Der Mann war zuvor ohne Beanstandungen an der Sicherheitskontrolle überprüft worden. Auf unerklärliche Weise gelangte er jedoch anschließend in einen Bereich, der ausschließlich Flughafenmitarbeitern zugänglich ist.

Gemäß den Vorschriften wurde die Abfertigung am Terminal 2 am Münchner Flughafen gestoppt, um die Fahndung nach dem Mann einzuleiten. Ebenso musste die Bundespolizei prüfen, zu welchen Bereichen die Person noch Zutritt gehabt haben könnte. Genaue Angaben zu dem Mann konnte der Sprecher der Bundespolizei, Christian Köglmeier, zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.

Fahndung erfolgreich. Die Person wurde soeben durch die #Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Der Betrieb im Terminal 2 des @MUC_Airport wurde wieder aufgenommen. *DM — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 10. Oktober 2018

Flughafen München: Mann dringt in verbotenen Bereich ein

Meldung vom 10. Oktober 2018, 20.32 Uhr:

München - Am Flughafen München ist die Abfertigung am Terminal 2 gestoppt worden. Eine männliche Person sei vom Transitbereich unberechtigt in einen Teil des Flughafens gelangt, zu dem nur Flughafenmitarbeiter Zugang haben, teilte die Bundespolizei Bayern am Mittwochabend unter Berufung auf den Flughafen mit. Die Bundespolizei bestätigt die Meldung auf Twitter.

männl war überprüft, aus einem teil in den anderen teil des sicherheitsbereiches gelangt, in den nur mitarbeiter zutritt haben. daher abfertigung eingestellt, weil man schauen muss, wo er überall zugang haben. mittlerweile gefunden und ist auf der wache.

Wir mussten am @MUC_Airport die Abfertigung stoppen. Nach Information des Flughafens gelangte eine männliche Person vom Transitbereich unberechtigt in einen Teil des Flughafens, in den grds. nur Flughafenhafenmitarbeiter Zugang haben. Fahndung läuft. *DM — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 10. Oktober 2018

