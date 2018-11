Flugzeug nach Tel Aviv muss in München notlanden - das steckt hinter dem Vorfall

Es kam aus Düsseldorf

Der Pilot eines Airbus der Fluglinie Germania musste auf dem Flug von Düsseldorf nach Tel Aviv auf dem Flughafen München notlanden. Die Airline nimmt zu dem Vorfall Stellung.

München - Ein Flug der Fluglinie Germania aus Düsseldorf nach Tel Aviv musste am Sonntag unplanmäßig am Flughafen München zwischenlanden. Hintergrund war ein medizinischer Notfall, wie ein Sprecher der Airline auf Anfrage von merkur.de* erklärte. Für die Passagiere, die Besatzung und das Flugzeug habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Ein technisches Problem am Flugzeug habe nicht bestanden.

Nachdem der Airbus A319 der deutschen Fluglinie um sechs Uhr morgens in Düsseldorf gestartet war, hatte sich der Gesundheitszustand einer älteren Passagierin plötzlich dramatisch verschlechtert. Weil die ausreichende medizinische Versorgung an Bord nicht sichergestellt werden konnte, entschied sich der Pilot, einen außerplanmäßigen Stopp in München einzulegen. Nachdem die Frau dem medizinischem Personal übergeben worden war, konnte der Flug mit circa 45 minütiger Verspätung fortgesetzt werden. Statt wie geplant um 11.25 Uhr kamen die Passagiere um 13.34 Uhr in Tel Aviv an.

Landet ein Flugzeug wegen eines medizinischen Notfalls, spricht man von einer Notlandung, wenn das Leben des Passagiers in Gefahr sein könnte. Besteht keine Gefahr - zum Beispiel bei einer sich abzeichnenden Geburt - verwenden Experten den Begriff „Sicherheitslandung“.

Germania war in diesem Jahr von TripAdvisor mit drei Travellers Choice Awards ausgezeichnet worden, unter anderem als „Beste Airline Deutschlands“. Noch nie war ein Flugzeug der 1978 gegründeten Fluglinie abgestürzt. Der Airbus A319 bildet mit 21 Flugzeugen das Rückgrat der Germania-Flotte. Das zweitkleinste Airbus Modell bietet bis zu 156 Passagieren Platz und gehört zur populären A320-Familie aus Kurzstrecken-Jets, die, ähnlich wie die B737-Familie des amerikanischen Airbus-Konkurrenten Boeing, zu den weltweit meistverkauften Flugzeugfamilien zählt.

