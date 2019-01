Frau (25) landet mit Privatjet am Flughafen München - als sie aussteigt, steht die Polizei schon bereit

Mit einem Privatjet kam eine Frau (25) am Flughafen München an - und wurde sofort festgenommen.

Fahndung nach ihr lief

Erst mal Schluss mit Luxus war am Montag für eine 25 Jahre alte Kroatin, die mit dem Privatjet am Münchner Flughafen eingeschwebt war. Im Erdinger Moos wurde sie von der Bundespolizei in Empfang genommen.

Flughafen München - Deren Sprecher Christian Köglmeier berichtet, dass die Behörden nach der Kroatin gefahndet hätten, weil sie eine Geldstrafe über 550 Euro wegen Schwarzfahrens in der Münchner S-Bahn nicht bezahlt hatte. Bereits 2015 war sie dabei erwischt worden. Seit 2017 war sie nach Missachtung des Urteils des Amtsgerichts München zur Fahndung ausgeschrieben.

Angesichts des Privatjets dürfte dieses Versäumnis nicht an den wirtschaftlichen Verhältnissen der jungen Dame gelegen haben. Ins Gefängnis musste die 25-Jährige aber nicht, denn trotz des teuren Flugs war sie in der Lage, die ausstehende Summe zu begleichen. Danach konnte sie die Wache verlassen.

