Dramatischer Vorfall im Terminal 2: Mann will einem Polizisten die Maschinenpistole entreißen

von Hans Moritz

Brisanter Zwischenfall am Münchner Flughafen: Ein Mann hat versucht, einem Bundespolizisten die Maschinenpistole zu entreißen.

Flughafen - Zu dem Gerangel war es kurz bereits am Donnerstagabend im Ankunftsbereich des Terminals 2 gekommen, wie erst am Montag bekannt wurde. Bundespolizei-Sprecher Christian Köglmeier bestätigte Informationen unserer Redaktion.

Das spielte sich am Münchner Flughafen ab

Ein dunkelhäutiger Mann soll kurz nach 21 Uhr versucht haben, einem anderen Mann das Handy zu rauben. Es kam zu einem Gerangel, in das sich mehrere Zeugen einschalteten.

Eine Streife der Bundespolizei war zufällig in der Nähe und griff ein. „Dabei ist der Täter auf unseren Kollegen zugegangen und hat versucht, nach dessen Waffe zu greifen“, so Köglmeier. Das sei ihm jedoch misslungen. „Der Beamte hatte die Waffe umgehängt und gesichert. Dem Mann ist es nicht gelungen, sich der Waffe zu bemächtigen.“

Die genauen Umstände werden derzeit von der Landespolizei ermittelt. Deswegen konnte sich Köglmeier noch nicht näher zu dem Vorfall äußern.

Der Räuber konnte festgenommen werden. Dabei waren auch Beamte vom Zoll zu Hilfe gekommen, die den Zwischenfall mitbekommen hatten.

Erinnerung an die S-Bahn-Attacke von Unterföhring

Der Vorfall erinnert an die Tat am Unterföhringer Bahnhof. Am 13. Juni entriss ein Mann einem Polizisten die Dienstwaffe. Es fielen Schüsse. Eine Polizistin wurde lebensgefährlich verletzt und ist seitdem ein Pflegefall. Im April 2018 wurde der Täter verurteilt, wie Merkur.de berichtete.