Anreise-Chaos am frühen Morgen: Stundenlang kein Zugverkehr zum Münchner Flughafen

Am Samstag in der Früh ist der Zugverkehr zum Münchner Flughafen zum Erliegen gekommen.

Mitten in den Ferien

Chaos zur Hauptreisezeit in den Weihnachtsferien: Der Zugverkehr zum Münchner Flughafen ist am Samstag in der Früh stundenlang still gestanden.

München - Eine Stellwerkstörung hat am Samstagmorgen den Zugverkehr zum Münchner Flughafen für mehr als zweieinhalb Stunden lahmgelegt. Die Züge der S-Bahn und die Regionalbahnen aus Regensburg konnten die Stationen Terminal, Besucherpark und Hallbergmoos (Landkreis Freising) nicht anfahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen. Die Störung trat einem Bahnsprecher zufolge um 5.30 Uhr auf und war um kurz vor 8 Uhr wieder behoben.

Alle Informationen zur S-Bahn München finden Sie in unserem Ticker.

dpa