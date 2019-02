Neue Bühne für die Ikone des Widerstands

Aufgemuckt: Magerl jetzt im Sprecherrat

Die Aufgemuckt-Startbahngegner haben einen neuen Sprecherrat. Ihr prominentestes Neumitglied: der Ex-Grünen-Landtagsabgeordnete Christian Magerl aus Freising.

Freising/Flughafen - Eigentlich hätte Christian Magerl am Donnerstag im Grünen Hof „Kremess für die Startbahn“ feiern wollen. Doch das Projekt wurde bekanntlich im Koalitionsvertrag nicht beerdigt. Und so lange die Startbahn nicht bestattet ist, bleibt auch Magerl am Ball. Der Grünen-Politiker, der nach 27 Jahren im Landtag im Herbst seinen Abschied von der großen Politbühne erklärt hatte, bleibt dem Abwehrkampf an vorderster Front erhalten.

Am Donnerstag wurde Magerl in der Aufgemuckt-Versammlung in Freising zu einem der drei Sprecher des Aktionsbündnisses gewählt. Nachdem Helga Stieglmeier und Doris Kraeker nicht mehr antraten, bilden nun Stefan Nocon, Martin Falkenberg und Magerl das Sprechertrio. Schatzmeisterin bleibt Claudia Kammerloher.

Stieglmeier und Kraeker betonten unisono, elf Jahre im Sprecherrat seien genug. Anstrengend und schwierig sei die Arbeit gewesen. Jetzt, da wegen des fünfjährigen Moratoriums keine aktuell drängenden Aktionen anstünden, sei der ideale Zeitpunkt für einen Wechsel. Ein Wechsel hin zu einer der Ikonen im Flughafen- und Startbahnabwehrkampf: Christian Magerl.

Der sagte, die kommenden Jahre „werden keine einfache Zeit“. Schließlich gelte es, bis 2023 die Strukturen und die Organisation des Abwehrkampfes aufrechtzuerhalten. Schwerpunkte der Aufgemuckt-Arbeit in den kommenden Jahren sei nach dreizehneinhalb Jahren erfolgreichen Kampfes die Rekrutierung von Nachwuchs, die Beibehaltung der Kontinuität und die Wahrung der Überparteilichkeit, so Nocon.

Und für Falkenberg war das Ziel klar: „Wir müssen die Leute überzeugen, dass Fliegen scheiße ist.“ Denn: Weniger Passagiere, weniger Flüge, weniger Startbahnen.

Den Blick auf das abgelaufene Jahr 2018 und die Zahlen des Airports warf am Donnerstag Jürgen Steiner von der BIF Hallbergmoos: 413 000 Flugbewegungen habe es im vergangenen Jahr im Moos gegeben, knapp 20 000 weniger als 2007 und 2008. Noch aufschlussreicher sei, dass laut Intraplan-Gutachten für das Jahr 2018 rund 574 000 Flugbewegungen prognostiziert worden seien. Anders ausgedrückt: Prognose und Realität klaffen laut Steiner um über 160 000 Flugbewegungen auseinander. Ein ähnliches Bild bei den Passagierzahlen: 46,3 Millionen Fluggäste habe man 2018 im Moos abgefertigt, prognostiziert waren 53,7 Millionen.

Dann war Johannes Becher, Magerls Nachfolger als Grünen-Landtagsabgeordneter, an der Reihe. Er konnte die fast druckfrische Antwort der Staatsregierung auf seine Frage nach Subventionen für Fluggesellschaften durch die FMG vorlegen. Dem Wunsch des Verkehrsministeriums, die Antworten nicht öffentlich zu machen, könne er leider nicht nachkommen, sagte Becher. Denn das, was da geschrieben stehe, sei teilweise „ein Skandal“: 24 Millionen Euro habe die FMG im vergangenen Jahr aufgewendet, um Fluggesellschaften und Flugverbindungen nach München zu locken. Das sei, so Becher, „die höchste Summe seit vielen Jahren“. 32 Fluggesellschaften seien in den Genuss von FMG-Geldern gekommen. Und es seien, so die Antwort aus dem Ministerium, rund 15 000 Flugbewegungen zu 118 unterschiedlichen Zielen gefördert worden. 90 Prozent dieser Ziele seien bereits angeflogen worden. Mit den Fördergeldern seien nur zusätzliche Kapazitäten geschaffen worden.

Andreas Beschorner