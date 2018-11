Taxler übersieht Stauende - eine Verletzte

Zentralallee am Flughafen München

von Veronika Macht

Ein Taxifahrer hat am Flughafen ein Stauende übersehen. Die Bilanz des Unfalls: eine Verletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden.

Flughafen - Ein Münchner Taxifahrer hat am Dienstagabend auf der Zentralallee des Flughafens ein Stauende übersehen und ist mit seinem Kleinbus auf einen Audi Q5 aufgefahren. Laut Flughafenpolizei war der Taxler (66) ohne Fahrgäste in Richtung München unterwegs, als er an der Einmündung vom Nordring in die Zentralallee den Stau übersah.

Der Mann blieb ebenso unverletzt wie die Audifahrerin (28) aus dem Allgäu. Deren Mitfahrerin (35) kam ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge, an denen erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

