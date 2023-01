Alles rund um Ausbildung und Beruf beim 11. Karrieretag Moosburg

Bereits zum elften Mal veranstaltet die Moosburg Marketing eG am 10. Februar die Ausbildungs- und Berufsmesse „Karrieretag Moosburg“ mit über 40 Ausstellern.

Am Freitag, 10. Februar, öffnet die Stadthalle von 9 bis 16 Uhr ihre Pforten für alle Jobsuchenden. Ob Fachkräfte, Studierende, Auszubildende oder Schüler: Auf dem Karrieretag ist jeder genau richtig. Der Eintritt zum Karrieretag ist wie gewohnt kostenlos. Viele der anwesenden Firmen stellen nicht nur Auszubildende ein, sondern sind auch auf der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal. Der Karrieretag bietet somit die beste Gelegenheit, die Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe vor Ort kennenzulernen.

Karrieretag Moosburg – mit Rahmenprogramm und Online-Plattform

Karrieretag Moosburg am 10. Februar in der Stadthalle von 9 bis 16 Uhr © Moosburg Marketing eG

Nachdem sich im vergangenen Jahr die zweite Halle bewährt hat, wird diese auch 2023 wieder gefüllt, sodass die Moosburg Marketing eG heuer 42 Aussteller begrüßen kann. Außerdem wird ein ansprechendes Rahmenprogramm für die Besucher geboten sowie der digitale Auftritt aller Aussteller auf der Online-Plattform des Karrieretages ermöglicht.

Das Spektrum der verschiedenen Branchen ist groß, und vorgestellt werden eine Vielzahl an unterschiedlichen Berufen. Es präsentieren sich sowohl ortsansässige Moosburger Firmen und Einrichtungen als auch Arbeitgeber aus dem gesamten Umland. Zusätzlich zur Präsenzveranstaltung sind alle Firmenprofile und Stellenangebote parallel auch online einzusehen: Unter www.karrieretag.meinmoosburg.de sowie in der „Mein Moosburg“-App findet man alle ausführlichen Inhalte. Eine Vorbereitung auf den Messebesuch ist somit ganz einfach vom Handy aus möglich.

Beratung & Coaching für den optimalen Karrierestart

Der direkte Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern hilft bei der richtigen Jobwahl. © Moosburg Marketing eG

Die Besucher haben an diesem Tag die Gelegenheit, mit vielen bekannten Unternehmen aus der Region zu sprechen, sich über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten zu informieren und die eigene Karriere zu planen bzw. voranzubringen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich beraten und coachen zu lassen.

Wie auch in den letzten Jahren erwartet die Besucher ein breites Zusatzangebot. Bereits verfasste Bewerbungen können am Stand der Agentur für Arbeit auf aktuelle Standards und Sonderformen sowie individuelle Formulierungen überprüft werden. Von 13 bis 16 Uhr gibt die Agentur hilfreiche Tipps zur Gestaltung der Bewerbungsunterlagen. Außerdem wird wieder ein kostenloser Bewerbungsfoto-Service angeboten. Bodo Pitzer vom Pass- und Bewerbungsstudio Petit Portrait steht von 13 bis 16 Uhr für professionelle Bilder vor Ort zur Verfügung. Wer also noch kein aktuelles Bild für seine Bewerbung hat, kann diese Gelegenheit nutzen.

Ein kleiner Vorgeschmack auf den künftigen Job beim virtuellen „Staplerfahren“. © Moosburg Marketing eG

Serviceangebote ☑️ Bewerbungsmappencheck von 13 bis 16 Uhr durch die Agentur für Arbeit ☑️ Kostenlose Bewerbungsfotos von 13 bis 16 Uhr von Pass- und Bewerbungsstudio Petit Portrait Vortrags- und Coachingprogramm ☑️ Tipps & Tricks fürs Bewerbungsgespräch um 13.30 Uhr und um 15 Uhr | Maren Lang, wbb Akademie Freising ☑️ Die Vorteile einer beruflichen Ausbildung um 14.15 Uhr | Norbert Berthold, IPB Landshut

Karrieretag Moosburg: Erhalten Sie wichtige Tipps zur Kleidung und zum Auftreten beim Vorstellungsgespräch

Wie man sich optimal bewirbt, erfahren Interessenten von den Profis. © Moosburg Marketing eG

Um 13.30 Uhr und um 15 Uhr gibt die wbb Akademie Freising „Tipps und Tricks fürs Vorstellungsgespräch“: Maren Lang und Michael Dorn geben Ratschläge zu Kleidung, Auftreten, Gespräch sowie zur Vorbereitung auf schwierige Fragen. Die wbb Akademie führt als privater Bildungsträger seit über 30 Jahren erfolgreich berufliche Qualifikationen durch. Besonders stolz sind sie auf ihre hohen Vermittlungsquoten von über 80%, was ihre Mitarbeiter als Experten für Bewerbungen auszeichnet.

Um 14.15 Uhr führt Norbert Berthold vom IPB Freising durch das Thema „Vorteile einer beruflichen Ausbildung“. Die Kernkompetenz des IPB – Institut für Personaltraining und Beratung Landshut Thomas Rinberger – liegt in der Unterstützung und Vermittlung von Arbeitsuchenden sowie in der beruflichen Weiterbildung.

Aussteller beim 11. Karrieretag Moosburg 2023

Alle Aussteller sind mit umfangreichen Firmenprofilen hier zu finden.

Logo Karrieretag Moosburg © Moosburg Marketing eG

Kontakt

Adresse der Halle:

Breitenbergstraße 18

85368 Moosburg

Tel.: 08761/720 78 50

Mail: info@moosburg-marketing.de

Web: www.moosburg-marketing.de