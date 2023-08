Naturfreunde Freising feiern ihren 111. Geburtstag: „Da ist Mitmachen angesagt“

Ein Ständchen zum Geburtstag spielte Conny Kreitmeier samt Band den Naturfreunden und allen Gästen, die zum Feiern ins Naturfreundehaus in Hangenham in der Gemeinde Marzling gekommen waren und dabei auch die vergangenen elf Jahrzehnte Revue passieren ließen. © Lehmann

Vor kurzem feierten die Naturfreunde Freising ihren 111. Geburtstag – mit Weißwürsten, Jazz und filmischen Rückschauen.

Hangenham – „Ich bin hier seit meiner Kindheit dabei und habe viele Erinnerungen an diesen Ort“, erklärte Bürgermeisterin Eva Bönig anlässlich des Festakts, zu dem die Naturfreunde Freising und das dazugehörige Naturfreundehaus in Hangenham (Gemeinde Marzling) eingeladen hatten. Am Sonntag feierte die Ortsgruppe des Verbands ihren 111. Geburtstag – mit Weißwürsten, Jazz und filmischen Rückschauen.

Feierten die Naturfreunde: (v. l.) Vorsitzender Werner Habermeyer, Christine Eben, stellvertretende Landesvorsitzende der Naturfreunde Bayern, Robert Wäger, Eva Bönig und Marzlings Bürgermeister Martin Ernst. © Lehmann

Für Bönig sind die Freisinger Naturfreunde nicht nur schöne Kindheitserinnerung, sondern auch noch in einer ganz anderen Weise wichtig: „Hier war mein Einstieg in die politische Szene“, erklärte die Grünen-Kommunalpolitikerin. Die Naturfreunde Freising waren nämlich ab den 1970er Jahren die Keimzelle für den Widerstand gegen den Flughafen München.

Gegen den „Raubbau“ an der Natur

Im Grünen: Zu Anfangszeiten war das Ziel der Naturfreunde vor allem, den Arbeitnehmern Ausflüge in die Natur zu ermöglichen – wie dieses Bild zeigt, das zwischen 1920 und 1930 entstand. Mit Gitarre: Vorsitzender Hermann Altmann. © Archivfoto: Habermeyer

Die Philosophie der Naturfreunde beschrieb Vorsitzender Werner Habermeyer am Sonntagvormittag so: „Wir lieben und schützen die Natur und bringen uns aktiv gegen Raubbau an ihr ein.“ Außerdem könnten sich hier Freundschaften entwickeln – „und sie kann aufblühen, weil wir tolerant sind, weil wir andere Meinungen gelten lassen und im Einklang mit unseren demokratischen Werten sind“.

Ein Sommertag an der Moosach zeigt dieses Bild, das aus der Zeit vor 1933 datiert. Dann verboten die Nationalsozialisten die Naturfreunde deutschlandweit. Die Freisinger Ortsgruppe wurde erst 1946 neu gegründet. © Archivfoto: Habermeyer

Frieden, Umweltschutz, sanfter Tourismus und vieles mehr sind laut Bönig die zentralen Themen der Freisinger Naturfreunde. „Das ist kein Konsumenten-Verein, da ist Mitmachen angesagt.“ Auch an die frühen politischen Prägungen, die sie im Naturfreundehaus erfuhr, erinnerte sich Bönig sehr gut: „Wir waren da alle noch sehr links, aber wir haben uns dann sehr gemäßigt.“

1912 wurden die Freisinger Naturfreunde gegründet – von 30 Mitgliedern und mit der Unterstützung von Sozialisten und Gewerkschaftern. Das Bild stammt aus dem Gründungsjahrzehnt. © Archivfoto: Habermeyer

Vor allem der Widerstand gegen den Flughafen habe alle sehr zusammengeschweißt, sagte Christine Eben vom Landesverband Naturfreunde Bayern. Und sie betonte: „Die Naturfreunde haben sich immer gegen Rechts abgegrenzt.“ So einfach, und das betonte auch Bönig, sei das allerdings nicht immer gewesen – etwa als die Nationalsozialisten im Jahr 1933 das Naturfreundehaus in Hangenham beschlagnahmt hatten, während gleichzeitig die Naturfreunde deutschlandweit verboten worden waren. Erst 1946 hieß es dann „Die Hütte ist frei“, zugleich wurde in Freising im Gasthaus zum Löwen die Ortsgruppe neu gegründet – mit 80 Erstunterzeichnenden.

1924 Wunsch nach Stützpunkt erfüllt

Zum ersten Mal gegründet worden war die Freisinger Ortsgruppe bereits schon 1912, und zwar von 30 Mitgliedern – unterstützt von Sozialisten und Gewerkschaftern, vor allem, um der Arbeitnehmerschaft Ausflüge und Wanderungen in der Natur zu ermöglichen. Der sehnlichste Wunsch nach einer eigenen Hütte, und somit nach einem Stützpunkt, erfüllten sich die Naturfreunde schon 1924 und bereits ein Jahr später formierten sich die erste Jugendgruppe und eine Musikgruppe.

Ein weiterer wichtiger Schritt nach der Neugründung nach der NS-Zeit und der Fokussierung unter anderem auf sportliche Aktivitäten, sanften Tourismus und Informationsabenden, erfolgte in den 1960er und 1970er Jahren durch einen Generationenkonflikt. Die Jungen hinterfragten nämlich die Naturfreunde samt ihrer Ziele und wollten sich mit touristischen Aktivitäten alleine nicht mehr zufrieden geben, sondern auch politische Schwerpunkte setzen – motiviert durch den geplanten Flughafen im Erdinger Moos. Das Problem: Innerhalb der Naturfreunde war man geteilter Meinung, nach außen getragen wurde das aber nicht.

1978 wird die Gruppe politisch

Ändern sollte sich das durch eine Satzungsänderung im Jahr 1978, womit der Verein in parteipolitischer und religiöser Beziehung nicht mehr „neutral“ war, wie es einst geschrieben stand, sondern parteipolitisch und religiös „unabhängig“ wurde. Deutlich zu merken ist das etwa am Rahmenprogramm für einen Festabend 1987: Da stand die Biermösl Blosn auf der Bühne. An das bissige und scharfzüngige Kabarett kann sich Eva Bönig noch gut erinnern: „Da verließ sogar ein CSU-Stadtrat aus Protest die Veranstaltung.“

Marzlings Bürgermeister Martin Ernst, in dessen Gemeinde das Naturfreundehaus steht, schätzt die Gruppe seit vielen Jahrzehnten. „Die Grundsätze der Naturfreunde sind aktueller als je zuvor“, betonte er. Die Sektkorken knallten anschließend dann noch einmal richtig, als Conny Kreitmeier samt Band zum Tanz auf die Terrasse einlud und den einzigartigen Blick über das Freisinger Land mit Swing und Jazz untermalte.

Richard Lorenz

