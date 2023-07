20 Künstler geben tiefe Einblicke

Bilder, Kurse, Ausstellungen und einen Blick in die Malorte der Künstler fanden Besucher bei der Veranstaltung „Offenes Atelier“ in Neufahrn.

Neufahrn – Rund 20 Künstler aus dem Gemeindebereich öffneten ihre Gärten und Ateliers für die Öffentlichkeit. Die Werke nicht nur bei Ausstellungen zu bewundern, sondern direkt vor Ort im Atelier sogar bei der Herstellung der Kunstwerke dabei zu sein, das war am Wochenende wieder möglich bei „Offenes Atelier“, eine Veranstaltung der Gemeinde Neufahrn.

Ausstellungen und Mitmach-Aktionen bei den offenen Atelliers in Neufahrn

Einige Künstler boten darüber hinaus auch Mitmach-Aktionen an, bei denen Besucher die eigene Kreativität testen konnten. Sieben Künstler, die bei sich daheim nicht die optimale Plattform für Publikum hatten, stellten im Sportheim Mintraching aus. Der Pächter des Sportheimes spendete die Getränke, die Teilnehmer den Kuchen. Verkauf und Erlöse wurden anschließend für den Anbau des Mintrachinger Sportheimes gespendet.

Textile Kunst bei der Vhs Neufahrn

Eine großzügige Ausstellung der Volkshochschule in den Räumen vor dem Rathaus widmete sich der textilen Kunst. Hier hatten Besucher auch die Gelegenheit, Kurse zu buchen. Ebenso präsentierte dort eine Vielzahl von Ausstellern ihre Arbeiten. Eine Sonderöffnung mit Kinderkunst gab es am Sonntag im Rathaus aus den Kursen von Eva-Maria Bischof-Kaupp und Juliane Fraunhofer-Ostermeier.

+ Workshop vor Ort bei Manuela Seibel (links) im Garten. Claudia Bischof versucht sich unter Anleitung mit Aquarell-Illustrationen. © Lehmann

Künstler geben ihr Wissen in Kursen weiter

Neun weitere Ateliers gab es vor Ort in den Gärten und Künstlerhäusern. Manuela Seibel zum Beispiel, selber in der Schule-Kunst AG tätig, vermittelte an diesem Wochenende Aquarell-Techniken und Illustrationen in Kursen an interessierte Besucher. Auch Brigitte Hoppstock, Urgestein und Gründungsmitglied der Künstlervereinigung, öffnete ihr Haus für Gäste. Hunderte von faszinierenden Gemälden zeugten von der enormen Schaffenskraft der 82-Jährigen. Sie lebte einige Zeit in Venezuela und verloste an dem Wochenende Kunstwerke für die Venezuelahilfe.

+ Begeisterte Besucher: Brigitte Hoppstock, Urgestein und Gründungsmitglied der Künstlervereinigung, mit ihren Gästen Hildegard und Peter. © Lehmann

von Rainer Lehmann

