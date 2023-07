11 bis 12 Uhr: Hotel Landgasthof Hofmeier

Die Familie Hofmeier heißt ihre Gäste seit mehreren Generationen in Hetzenhausen herzlich willkommen. © Andrea Mittermeier

Kurz vor der Mittagszeit hat das Team im Hotel Landgasthof Hofmeier alle Hände voll zu tun. Im Hotel Landgasthof Hofmeier werden regionale Spezialitäten aufgetischt.

„Die Küche steckt dann mitten in den Vorbereitungen für den Mittagstisch. Es werden Soßen gemacht, Salate vorbereitet, Knödel gekocht“, beschreibt Anneliese Hofmeier das emsige Treiben, denn um 11.30 Uhr lassen sich die ersten Gäste kulinarisch verwöhnen. „Im Restaurant werden die Tische eingedeckt und kleine Feiern vorbereitet. Bei schönem Wetter wird auch der Wirtsgarten hergerichtet.“

Gemeinsam mit ihrem Mann Xaver Hofmeier übernahm sie 1996 in dritter Generation den traditionsreichen Familienbetrieb, den seine Großeltern 1927 gegründet hatten. Im Jahr 2002 wurde der Gasthof um das Hotel mit 55 modern ausgestatteten Zimmern, einer Hochzeits-Suite und zwei Appartements erweitert. Dadurch bietet sich die Lokalität mit Salettl und Nebenräumen ideal für Hochzeiten und größere Feiern mit Übernachtung an. „Man kann bei uns im Haus Tagungen durchführen. In den Tagungsräumen steht entsprechendes Equipment zur Verfügung.“ Anschließend werden alle im Restaurant mit kulinarischen Schmankerln verköstigt.

Regional und saisonal: mehrfach ausgezeichnete Gasthof-Küche

Hotel Landgasthof Hofmeier © Hotel Landgasthof Hofmeier

Mit Sohn Maximilian und seiner Frau Verena steht bereits die vierte Generation in den Startlöchern, um den Familienbetrieb weiterzuführen und vielleicht eines Tages an die beiden Kinder Marie und Vitus zu übergeben. Maximilian hat neben seinem Vater die Rolle des Küchenchefs übernommen und verleiht den ausgewählten gutbürgerlichen Köstlichkeiten eine moderne Note. Die Gasthof-Küche wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und bringt Tag für Tag höchste Qualität auf die Teller. Der Fokus liegt seit jeher auf Regionalität und Saisonalität: „Wir versuchen bei unseren Partnern regional einzukaufen und dadurch die Region zu unterstützen.“ Dadurch werden lange Lieferketten und Lieferwege vermieden, denn Nachhaltigkeit ist der Familie Hofmeier sehr wichtig.

Eine Neuerung auf dem Gelände sind zwei E-Ladesäulen mit vier Ladepunkten. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist ein fortlaufendes Thema im Unternehmen, um langfristig von fossilen Brennstoffen wegzukommen.

„Wir haben unser eigenes Damwild-Gehege. Das Wild wird ausschließlich bei uns im Haus vermarktet“, deshalb stehen das ganze Jahr über feine Wildgerichte und Wurstwaren auf der Speisekarte. Die Jagdleidenschaft von Xaver Hofmeier spiegelt sich auch in der urigen Jagd-Hüttn wider, in der viele gemütliche Feiern stattfinden. Der Wirt hat mit seinem Bruder Herbert außerdem 2015 eine eigene Schnapsbrennerei eröffnet – ein Stamperl Hausbirnenbrand oder Walnusslikör nach dem Essen ist schließlich nie verkehrt. Das Streuobst von Wiesen aus der Region wird zu exklusivem Hochprozentigem verarbeitet. Die Edelbrände können vor Ort verkostet oder im Geschenkkarton mit nach Hause genommen werden. Sohn Fabian setzt als ausgebildeter Edelbrand-Sommelier seine Expertise in der Brennerei und an der Bar ein.

Ausbildungsbetrieb

Theresa Wildgruber, Auszubildende als Hotelfachfrau bei Hofmeier © Hotel Landgasthof Hofmeier

Die Familie Hofmeier freut sich auf Bewerbungen für eine Ausbildung im Familienbetrieb. „Wir haben ein sehr junges Team, das viel Spaß an der Arbeit hat und ein angenehmes, familiäres Arbeitsklima“, verspricht Anneliese Hofmeier.

Als Vorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern der Kreisstelle Freising kann sie ihren Auszubildenden viel Fachwissen und Erfahrung vermitteln. „Wir bilden im Hotel Landgasthof Hofmeier in allen Bereichen Berufe aus: Koch / Köchin, Hotelfachmann / Hotelfachfrau, Fachmann / Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie.“ Voraussetzung ist ein Qualifizierender Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife. „Und man muss auf alle Fälle teamfähig sein, denn ein Betrieb funktioniert nur im Team. Man muss aufgeschlossen, kontaktfreudig und motiviert sein. In Stresssituationen sollte man trotzdem immer höflich, freundlich und zuvorkommend sein und die Freude am Arbeiten nicht verlieren, denn im Hotel- und Gastrobetrieb ist oft stoßweise viel zu tun.“ Bettina Friemel

Benjamin Haagen, seit 2022 Jungkoch bei Hofmeier © Hotel Landgasthof Hofmeier

Nachgefragt

Ich bin für den Beilagenposten, Dessertposten und die Vorbereitung à la carte zuständig. Mir gefällt hier besonders die Vielfältigkeit am Arbeitsplatz, die Verarbeitung saisonaler Lebensmittel und der familiäre Umgang miteinander.

Die Arbeit im Service und an der Rezeption ist sehr abwechslungsreich. Besonders Spaß macht mir der Umgang mit den Gästen und die Arbeit mit den netten Kollegen. Nach der Ausbildung ist alles möglich: Man kann Empfangssekretärin, Empfangschefin oder sogar Hoteldirektorin werden.

Mir gefällt am Beruf Koch das Kombinieren von Zutaten, Gewürzen und Inspiration zu einem aromatischen und vollmundigen Gericht. Nach der Ausbildung kann man Karriere machen, zum Beispiel als Chef de Entremétier, Chef de Patisserie, Sous Chef oder den Meister machen.

Fakten und Kontakt

Hotel Landgasthof Hofmeier

Gründung: im Familienbesitz seit 1927

im Familienbesitz seit 1927 Inhaber: Franz Xaver Hofmeier

Franz Xaver Hofmeier Mitarbeiter: 45 ohne Auszubildende

45 ohne Auszubildende Auszubildende: 5

5 Ausbildung für: Koch/Köchin, Hotelfachmann/-frau, Fachmann/-frau für Restaurants & Veranstaltungsgastronomie

Bewerbungen gerne per Email an: info@hotel-hofmeier.de

Hotel Landgasthof Hofmeier

Von-Reuental-Strasse 22

85376 Hetzenhausen

E-Mail: info@hotel-hofmeier.de

Web: www.hotel-hofmeier.de

Tel. 08165/800 690

