21 bis 22 Uhr: Gasthaus Landbrecht

Küchenmeister Maximilian Landbrecht verbindet bayerische Traditionsgerichte mit gehobener Küche. Im neu gebauten Wirts-Chalet finden Veranstaltungen in uriger-stilvoller Atmosphäre statt. © Christian Schranner

Bayerische Gemütlichkeit – modern interpretiert: Im Gasthaus Landbrecht trifft Bodenständigkeit auf gehobene Küche.

Der Hummer im Logo deutet es bereits an: Im Gasthaus Landbrecht steht die Kulinarik im Mittelpunkt. Im Freisinger Ortsteil Haindlfing zelebriert Maximilian Landbrecht Kochkunst vom Allerfeinsten – eine Tradition, die seit über 100 Jahren genussfreudige Gäste ins Dorf lockt. Alles begann 1914 mit Georg Landbrecht, dem Ur-Ur-Großvater von Maximilian. Seit er mit dem Gasthaus Landbrecht das einzige Wirtshaus im Ort eröffnete, blieb es im Familienbesitz. Im Jahr 2014 übernahm Maximilian Landbrecht die Leitung und führt die Familientradition nun bereits in fünfter Generation fort.

Durch das hohe Niveau und die Fusion von bayerischer Wirtshaustradition mit gehobener Küche hat sich Maximilian Landbrecht längst über die Region hinaus einen Namen gemacht. Wer sich gerne im Guide Michelin oder Slow-Food-Führer über die nächste empfehlenswerte Einkehrmöglichkeit informiert, kommt an Landbrecht nicht vorbei. Feinschmecker reisen aus dem Münchner Umland extra an, genauso treffen sich hier jedoch auch die ortsansässigen Vereine zum geselligen Schlemmen am Stammtisch.

Wirtshausküche mit Pfiff – bodenständig und raffiniert

Landbrecht kredenzt einmalige Kompositionen bayerischer Traditionsküche mit schweizerisch-französischen Einflüssen – bodenständig und doch raffiniert. Von Mittwoch bis Samstag gibt es feine à la Carte Speisen sowie ein raffiniertes wechselndes Menü nach den Jahreszeiten (samstags je nach Auslastung Änderungen vorbehalten). Sonntags serviert der Küchenmeister seine „Wirtshausküche mit Pfiff“, Interpretationen bayerischer Traditionsgerichte wie Schweinebraten mit hausgemachten Semmelknödeln, im Herbst knusprige Lugeder Ente. Gelegentlich finden auch kulinarische „Küchenpartys“ statt. „Beim Genuss gehen wir keine Kompromisse ein: Die Regionalität und Saisonalität der verarbeiteten Lebensmittel sowie die gekonnte Zubereitung und Qualität der Speisen liegen uns besonders am Herzen“, lebt Landbrecht seine Leidenschaft fürs Kochen. Wer einmal in den Genuss der Kreationen von höchster Kochkunst gekommen ist, gibt dafür gerne etwas mehr aus.

An normalen Abenden ist die Arbeit in der Küche nach 21 Uhr langsam getan, die Gäste wurden mit Köstlichkeiten versorgt, das Küchenteam räumt den Arbeitsplatz auf: „Wir kommen dann allmählich zur Ruhe und in der Küche wird es ein bisschen gemütlicher.“ Hier weiß man einander zu schätzen: „Nach getaner Arbeit sitzen wir gern noch zusammen, machen eine kleine Brotzeit und trinken ein Feierabendbier oder eine Feierabendschorle. Wie eine Familie eben.“ Finden Veranstaltungen statt, ist um 22 Uhr jedoch noch lange nicht Schluss: „Wenn Feiern sind, sammeln wir nochmal kurz Energie für den Endspurt und bereiten eine Mittnachtsbrotzeit oder die Bar vor.“

Mit dem Anbau erweiterte die Gastfamilie 1992 die Übernachtungsmöglichkeiten. Für Gäste von Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Firmenveranstaltungen sind die voll ausgestatteten Appartements eine willkommene Gelegenheit, sich den Heimweg nach der Feierlichkeit zu ersparen. Doch nicht nur der besondere Komfort, auch die urigen Räumlichkeiten machen das Gasthaus Landbrecht zur gern gebuchten Location. „Wir haben ein neues Wirts Chalet für Feiern gebaut“, ließ sich Maximilian Landbrecht neben dem Restaurant, dem Festsaal und der überdachten Terrasse noch ein weiteres Event-Highlight mit viel Holz für bayerische Gemütlichkeit einfallen. Von familiär bis festlich, von klein bis groß – die Familie Landbrecht bietet für jedes Fest mit viel Freude und dem richtigen Gespür für Gastfreundschaft den passenden Rahmen. Reservierungen für Hochzeiten, Weihnachtsfeiern und andere Veranstaltungen für bis zu 90 Personen werden gerne entgegengenommen.

Arbeiten bei Landbrecht

Wer in familiärer Atmosphäre in einem jungen Team arbeiten möchte, darf sich gerne bewerben: „Wir freuen uns über Köchinnen und Köche, aber auch Servicekräfte, die unser Team in Festanstellung unterstützen wollen.“ Hier ziehen alle an einem Strang, um den Gästen einen rundum köstlichen Aufenthalt zu bereiten. Dafür stellt sich Maximilian Landbrecht auch mal selbst an die Spüle und hat für die Sorgen seiner Angestellten immer ein offenes Ohr: „Wir sind ein Team, respektieren einander und helfen uns gegenseitig.“ Bettina Friemel

Nachgefragt

Im Sommer 2017 begann ich als Küchenkraft im Gasthaus Landbrecht. Von Beginn an gefiel mir die familiäre Atmosphäre sowie die moderne Art zu kochen. Auch den Bereich des Housekeeping übte ich eine Weile aus. Ab 2019 begann ich meine Tätigkeit als Servicekraft, welche ich bis heute im Gasthaus Landbrecht ausübe. Die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team sowie Familie Landbrecht bereitet mir immer große Freude.

Schwer zu glauben – aber ich komme seit 50 Jahren zum Landbrecht. Kein einziges Mal in dieser Zeit bin ich enttäuscht worden. Es hat einfach immer Qualität. Preis-Leistung stimmt!

Ein Besuch im Gasthaus Landbrecht ist auch nach vielen Jahrzehnten immer wieder ein Hochgenuss für Gaumen und Auge, mit dem kein anderes Gasthaus im Landkreis mithalten kann! Die Speisen sind von auserlesener Qualität und herausragend lecker und fein, mit viel Liebe und Fachkompetenz und zugleich sehr bekömmlich zubereitet und mit großer Sorgfalt und Kreativität serviert – alles in allem auf dem Niveau eines guten Sternerestaurants, bei vergleichsweise moderater Preisgestaltung! Wir können auch auf einige Feiern im Familien- und Freundeskreis zurückblicken, die von der Familie Landbrecht nach unseren Wünschen gestaltet und mit ihrer herzlich-familiären und gleichzeitig professionellen Art begleitet wurden und so zu Genuss und Zufriedenheit aller beigetragen haben.

Fakten & Kontakt

Gründungsjahr: 1914

1914 Inhaber: Maximilian Landbrecht = Küchenmeister + Hotelbetriebswirt + Ausbilder

Maximilian Landbrecht = Küchenmeister + Hotelbetriebswirt + Ausbilder Sitzplätze: Gaststube 40, Nebenzimmer 15/25, Saal 100, Chalet 70

Gaststube 40, Nebenzimmer 15/25, Saal 100, Chalet 70 Mitarbeiter: 25

25 Gesucht: im Service Chef de Rang + Auszubildende, in der Küche Demi Chef + Auszubildende

im Service Chef de Rang + Auszubildende, in der Küche Demi Chef + Auszubildende Bewerbungen an: info@gasthaus-landbrecht.de

Gasthaus Landbrecht

Freisinger Straße 1

85354 Haindlfing

Tel.: 08167 / 8926

Web: www.gasthaus-landbrecht.de

